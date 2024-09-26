Гравці «Реала» отримали нові автомобілі. Який собі обрав Лунін

Футболісти мадридського Реала отримали можливість вибрати автомобіль від одного зі своїх головних спонсорів – компанії BMW

Спонсор Реала компанія BMW провела традиційну щорічну акцію, де гравці та тренери королівського клубу обрали для себе машини від німецького автопрому. Український воротар Андрій Лунін не став виключенням, повідомляє офіційний сайт клубу.



Футболісти мадридського Реала отримали можливість вибрати автомобіль від одного зі своїх головних спонсорів – компанії BMW. На початку сезону кожному гравцю подарували по машині.

У рамках цієї акції гравці повинні прибути на майбутній матч Ла Ліги проти Атлетіко на нових автомобілях.

Український воротар Андрій Лунін вибрав собі модель BMW i5 M60 xDrive, вартість якої становить 114 450 євро. Цікаво, що саме таку ж машину обрав головний тренер команди Карло Анчелотті, і гравці: Камавінга, Вальверде.

Найдорожча модель – BMW i7 M70 xDrive (189 650 євро) – дісталася Вінісусу і Васкесу.

А найбільш популярною маркою стала BMW XM, яка коштує 179 900 євро. Її обрали: Мбаппе, Гарсія, Алаба, Себальйос, Куртуа, Карвахаль, Беллінгем, Модріч.