Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Громадяни із боргом за комуналку не зможуть придбати автомобіль – законопроєкт

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Громадяни із боргом за комуналку не зможуть придбати автомобіль – законопроєкт
Раніше Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції України повідомляв, що у боржників в Україні можуть забрати автомобіль чи квартиру під час війни
фото з відкритих джерел

Зміни пропонується внести до статті 34 Закону України «Про дорожній рух»

Громадянам із боргами за комунальні послуги планують заборонити купувати автомобілі. Про це йдеться у законопроєкті 9363 від 07.06.2023, ініціатором якого є прем'єр-міністр Шмигаль Денис.

Документ ще не ухвалений парламентом, однак ще минулого року Комітет з питань правової політики надав висновок щодо проєкту закону, аби Верховна Рада внесла його на порядок денний.

Зміни пропонується внести до статті 34 Закону України «Про дорожній рух».

Автори законопроєкту зазначають, що під час здійснення перереєстрації та зняття з обліку транспортного засобу здійснюється перевірка відомостей щодо наявності/відсутності відомостей про власника транспортного засобу в Єдиному реєстрі боржників.

«У разі наявності відомостей про власника транспортного засобу в Єдиному реєстрі боржників територіальні органи МВС України відмовляють у вчиненні реєстраційної дії, про що не пізніше наступного робочого дня повідомляють зазначений в Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби», – йдеться у законопроєкті.

Не відмовляють у вчиненні реєстраційної дії щодо транспортного засобу, відомості про власника якого містяться в Єдиному реєстрі боржників, у разі:

  • якщо перереєстрація транспортного засобу не пов’язана з його відчуженням;
  • придбання транспортного засобу або його отримання в рахунок погашення боргу в порядку, визначеному статтею 61 Закону України «Про виконавче провадження»;
  • придбання транспортного засобу в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»;
  • безоплатної передачі конфіскованих транспортних засобів.

У пояснювальній записці вказано, що проєкт Закону погоджено без зауважень Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Міністерством цифрової трансформації України.

Крім цього, законопроєктом пропонується внесення змін до Законів «Про депозитарну систему України», «Про банки і банківську діяльність», «Про нотаріат», «Про виконавче провадження» та інші.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення в Україні значно збільшилася кількість боргів за комунальні послуги. Так, з лютого 2022-го до липня 2024 року їх кількість зросла з 512,3 тис. до 701 тис. Про це повідомляє «Опендатабот».

Нагадаємо, якщо ухилянт «назбирає» від ТЦК штрафів на суму більше 160 тисяч грн, добровільно їх не сплатить і у нього відсутні кошти на рахунках, авто, то виконавець може звернути стягнення на єдине житло такого боржника. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Як повідомлялося, у боржників в Україні можуть забрати автомобіль чи квартиру під час війни. Про це повідомляє Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада міністр дорожній рух автомобіль послуги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Метою закону є поновлення у званні військових, яких раніше позбавили військових звань у дисциплінарному порядку
Зеленський підписав закон про поновлення військових у званні
7 серпня, 21:11
Банк «Киргизстан» та його інтернет-банкінг MBank є одними з найбільших фінансових організацій у країні
Один із найбільших банків Киргизстану зупинив перекази у рублях на невизначений термін
19 серпня, 16:25
Процедура стосується позашляховиків Model X 2016 модельного року
Tesla вдруге відкликає тисячі авто. Власники машин скаржаться на проблему з 2020 року
22 серпня, 18:23
Поточні контракти Німеччина виконає, але нові запити на допомогу, зокрема від Міноборони, не схвалюватимуть
Німеччина припиняє військову допомогу Україні – Bild
17 серпня, 15:33
Закон набуде чинності через 30 днів після публікації, але громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ
Рада ухвалила закон про заборону Московської церкви
20 серпня, 12:16
Моді погодився «передавати повідомлення» між Путіним та Зеленським
До Києва прибув прем'єр-міністр Індії Моді
23 серпня, 08:22
Віце-канцлер Німеччини Хабек наполягає на роботі українців у Німеччині
Віце-канцлер Німеччини звернувся до біженців з України із проханням
23 серпня, 09:31
Зеленський зробив низку заяв під час пресконференції на форумі «Україна 2024. Незалежність»
Нові заяви Зеленського та ліміти на переказ коштів на картку. Головне за 27 серпня
27 серпня, 21:00
Журналісти заскочили Павла Дуровв та Юлію Вавілову на прогулянці
Дуров уперше після затримання «засвітився» у Парижі
1 вересня, 20:40

Особисті фінанси

Громадяни із боргом за комуналку не зможуть придбати автомобіль – законопроєкт
Громадяни із боргом за комуналку не зможуть придбати автомобіль – законопроєкт
В Україні третій тиждень поспіль дорожчають помідори
В Україні третій тиждень поспіль дорожчають помідори
До музею та на аукціон: АРМА визначила долю картин Медведчука
До музею та на аукціон: АРМА визначила долю картин Медведчука
Замість копійки – шаг. НБУ ініціює дерусифікацію монет
Замість копійки – шаг. НБУ ініціює дерусифікацію монет
Відсьогодні в супермаркетах діють нові правила видачі готівки на касах
Відсьогодні в супермаркетах діють нові правила видачі готівки на касах
Виплати для ВПО та здорожчання пального: що зміниться із 1 вересня
Виплати для ВПО та здорожчання пального: що зміниться із 1 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Президент Монголії покликав Путіна у юрту віч-на-віч
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
24K
Монголія не арештувала Путіна: МЗС зробило заяву
23K
ЗСУ просунулися вперед у Курській області – ISW
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
Вперше за 87 років Німеччина планує закрити заводи Volkswagen по всій країні

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua