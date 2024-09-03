Громадяни із боргом за комуналку не зможуть придбати автомобіль – законопроєкт

Раніше Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції України повідомляв, що у боржників в Україні можуть забрати автомобіль чи квартиру під час війни

Зміни пропонується внести до статті 34 Закону України «Про дорожній рух»

Громадянам із боргами за комунальні послуги планують заборонити купувати автомобілі. Про це йдеться у законопроєкті 9363 від 07.06.2023, ініціатором якого є прем'єр-міністр Шмигаль Денис.

Документ ще не ухвалений парламентом, однак ще минулого року Комітет з питань правової політики надав висновок щодо проєкту закону, аби Верховна Рада внесла його на порядок денний.

Зміни пропонується внести до статті 34 Закону України «Про дорожній рух».

Автори законопроєкту зазначають, що під час здійснення перереєстрації та зняття з обліку транспортного засобу здійснюється перевірка відомостей щодо наявності/відсутності відомостей про власника транспортного засобу в Єдиному реєстрі боржників.

«У разі наявності відомостей про власника транспортного засобу в Єдиному реєстрі боржників територіальні органи МВС України відмовляють у вчиненні реєстраційної дії, про що не пізніше наступного робочого дня повідомляють зазначений в Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби», – йдеться у законопроєкті.

Не відмовляють у вчиненні реєстраційної дії щодо транспортного засобу, відомості про власника якого містяться в Єдиному реєстрі боржників, у разі:

якщо перереєстрація транспортного засобу не пов’язана з його відчуженням;

придбання транспортного засобу або його отримання в рахунок погашення боргу в порядку, визначеному статтею 61 Закону України «Про виконавче провадження»;

придбання транспортного засобу в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»;

безоплатної передачі конфіскованих транспортних засобів.

У пояснювальній записці вказано, що проєкт Закону погоджено без зауважень Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Міністерством цифрової трансформації України.

Крім цього, законопроєктом пропонується внесення змін до Законів «Про депозитарну систему України», «Про банки і банківську діяльність», «Про нотаріат», «Про виконавче провадження» та інші.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення в Україні значно збільшилася кількість боргів за комунальні послуги. Так, з лютого 2022-го до липня 2024 року їх кількість зросла з 512,3 тис. до 701 тис. Про це повідомляє «Опендатабот».

Нагадаємо, якщо ухилянт «назбирає» від ТЦК штрафів на суму більше 160 тисяч грн, добровільно їх не сплатить і у нього відсутні кошти на рахунках, авто, то виконавець може звернути стягнення на єдине житло такого боржника. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Як повідомлялося, у боржників в Україні можуть забрати автомобіль чи квартиру під час війни. Про це повідомляє Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби.

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