Сервісні центри МВС впровадили нову процедуру реєстрації гуманітарних авто

МВС зазначає, що відтепер благодійні організації зможуть поставити ввезені гуманітарні автівки на державний облік

Сервісні центри МВС Києва інформують, що врегульовано порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, ввезених як гуманітарну допомогу. Також 9 вересня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 895, що полегшить процедуру передачі техніки на потреби фронту. Про це повідомляє Київська міська рада.

«Серед новацій – можливість поставити гуманітарні авто на державний облік. При цьому тимчасовий облік лишається доступним. Це дає змогу оформити транспортний засіб, сплачуючи лише за бланк, без плати внеску до Пенсійного фонду, проходження сертифікації та експертного дослідження під час першої реєстрації. Для автівок на тимчасовому обліку стає доступною послуга вибракування, врегульовані виїзд за кордон і передача транспортного засобу», – йдеться у повідомленні.

Державний облік гуманітарного авто

МВС зазначає, що відтепер благодійні організації зможуть поставити ввезені гуманітарні автівки на державний облік. Йдеться як про ті авто, що вже служать на обороноздатність країни, так і про ті, що перетинатимуть кордон.

«Державний облік насамперед дасть змогу призначити належного користувача транспортного засобу, тож водії нестимуть персональну відповідальність за порушення ними ПДР (правила дорожнього руху, – Главком)», – йдеться у повідомленні.

Передача гуманітарного авто третій особі

Також у сервісних центрах ВМС розробили чіткий механізм передачі транспортного засобу від благодійної організації до кінцевого набувача гуманітарної допомоги. Тобто автомобіль можна перереєструвати в сервісному центрі МВС на організацію, для якої його завезли.

Вибракування авто

Для гуманітарних автомобілів, що перебувають на тимчасовому обліку, стає доступною послуга вибракування. Особливо це актуально для тих автівок, які виконують бойові завдання на лінії фронту. Машини, які потрапили під ворожий обстріл та не підлягають відновленню, можна зняти з обліку в сервісному центрі МВС.

Виїзд за кордон

Раніше виїзд на авто за кордон був під забороною. Відтепер для виїзду на автівці, що стоїть на тимчасовому обліку як гуманітарка, можна отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. У сервісному центрі МВС документ видають на особу, яка вказана в тимчасовому реєстраційному талоні. Це розширює можливості використання таких транспортних засобів, зокрема для перевезення гуманітарних вантажів.

«Також з’явилась можливість у благодійників зробити вибір – поставити авто на державний чи тимчасовий облік. Це значно полегшує життя благодійним організаціям, що забезпечують наших Захисників, медиків та рятувальників транспортними засобами», – йдеться у повідомленні.