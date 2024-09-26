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«Їдьте додому». Громадянин Молдови провчив російських «миротворців» у Придністровʼї (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Їдьте додому». Громадянин Молдови провчив російських «миротворців» у Придністровʼї (відео)
Російський окупант не зміг пояснити громадянину Молдови причину зупинки авто і що він робить у Молдові
скриншот відео

Російські військові, які несуть службу у «миротворчому» контингенті у Придністров'ї, отримали гідну відповідь від громадянина Молдови

Громадянин Молдови поставив на місце російський військових з «миротворчого» контингенту, які несли чергування на «блокпості» між Молдовою і тимчасово окупованим Придністров'ям. 

Чоловік вів зйомку зі свого автомобіля, проїжджаючи територію «блок-посту», на якому чергували російські військові.  Вони зупинили автомобіль і пригрозили водієві затриманням за проведення відеозйомки на території блокпосту.

У відповідь на це водій заявив, що російським військовим взагалі нема чого  робити на території Молдови.

«Я у своєму авто, на території своєї країни. Я громадянин Молдови. Ти – громадянин Росії. Що ти робиш у моїй країні?», – обурився чоловік на відео

Обережно! На відео використовується ненормативна лексика! 

Джерела «Главкома» повідомляють, що водієм є кишинівський ресторатор, власник закладу «Япона мама» Максим Борман. 

Нагадаємо, у Молдові обговорюють деталі нібито плану влади реінтегрувати Придністровський регіон до 2038 року за прикладом Німеччини, що був опублікований виданням El Pais. За даними газети, план на замовлення офіційного Кишинева нібито підготувало консалтингове агентство, а дотепер про існування цього плану у Молдові нічого не було відомо.

Зазначимо, що на непідконтрольній молдовській території залишається значна кількість військових РФ, і не тільки у складі оперативної групи російських військ (ОГРВ): з російських військових також сформовано так звану миротворчу місію, і вони є у складі так званих збройних сил Придністров’я, в лавах яких хоч і значаться місцеві чоловіки, однак керівництво здійснюють силовики збройних сил РФ.

Як офіційно заявляє Москва, оперативна група російських військ, а це близько 1500 осіб, охороняє склади боєприпасів у селищі Ковбасна, що за кілька кілометрів від кордону з Україною. Там зберігаються старі боєприпаси ще з часів СРСР. Цей контингент давно мав покинути територію Молдови (до 2003 року, відповідно до Стамбульського саміту ОБСЄ у 1999 році, а також згідно з резолюцією ООН 2018 року), але Росія не поспішає його виводити.

Як повідомлялося, Україна не бачить можливим продовження перемовин з питань придністровського врегулювання у форматі, де залучена Росія.

 

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Теги: окупанти Молдова водій військові автомобіль Придністров'я росіяни ресторатор

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