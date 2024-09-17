Укравтопром назвав найпопулярніші китайські авто в Україні за серпень

У серпні 2024 року українці придбали понад 1 700 тис. легкових авто, ввезених із Китаю.

У серпні 2024 року український ринок автомобілів з Китаю пережив справжній бум. За серпень було придбано понад 1700 тис. легкових авто, що на 61% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

Електромобілі домінують

З цих 1700 автомобілів більшість (78%) склали електромобілі, що підтверджує зростаючу популярність екологічно чистого транспорту в Україні.

Нові vs. вживані

Нових авто з Китаю було ввезено 1336 одиниць.

Вживаних – 371 одиниця.

Лідери продажів

Серед нових авто найпопулярнішими стали: BYD Song Plus, Honda M-NV, Volkswagen ID.4, Zeekr 001 та Nissan Ariya.

У сегменті вживаних авто лідирують: Volkswagen ID.4, Chery EQ1, Zeekr 001, Honda M-NV та Nissan Ariya.

Автомобілі китайського походження вже займають значну частку ринку

16% серед нових легковиків.

1,4% серед вживаних.

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