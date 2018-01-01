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    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка

    Канадські фігуристи Тесса Віртью і Скотт Моїр встановили світовий рекорд в короткому танці під час Олімпійських ігор в Пхенчхані
    Канадці отримали 83,67 бала. Таким чином, вони побили своє попереднє досягнення, яке встановили на етапі Гран-прі Skate Canada в поточному сезоні. Тоді олімпійські чемпіони Ванкувера-2010 набрали 82,68 бала. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Нагадаємо, український танцювальний дует Олександра Назарова - Максим Нікітін припинив боротьбу за медалі
    • Сьогодні, 11:12
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    Канадська фігуристка Тесса Віртью
    Канадська фігуристка Тесса Віртью

    Канадські фігуристи Тесса Віртью і Скотт Моїр встановили світовий рекорд в короткому танці під час Олімпійських ігор в Пхенчхані

    Канадці отримали 83,67 бала. Таким чином, вони побили своє попереднє досягнення, яке встановили на етапі Гран-прі Skate Canada в поточному сезоні. Тоді олімпійські чемпіони Ванкувера-2010 набрали 82,68 бала.

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    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка
    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка
    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка
    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка
    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка
    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка
    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка
    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка
    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка
    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка
    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка
    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка
    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка
    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка
    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка
    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка
    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка
    Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка

    Нагадаємо, український танцювальний дует Олександра Назарова - Максим Нікітін припинив боротьбу за медалі на Олімпійських іграх 2018 року.

    Джерело: sports.ru

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