Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка

Канадські фігуристи Тесса Віртью і Скотт Моїр встановили світовий рекорд в короткому танці під час Олімпійських ігор в Пхенчхані

Канадці отримали 83,67 бала. Таким чином, вони побили своє попереднє досягнення, яке встановили на етапі Гран-прі Skate Canada в поточному сезоні. Тоді олімпійські чемпіони Ванкувера-2010 набрали 82,68 бала. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Нагадаємо, український танцювальний дует Олександра Назарова - Максим Нікітін припинив боротьбу за медалі