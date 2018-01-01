Канадська фігуристка Тесса Віртью: запальна брюнетка та світова рекордсменка
- Сьогодні, 11:12
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Канадська фігуристка Тесса Віртью
Канадські фігуристи Тесса Віртью і Скотт Моїр встановили світовий рекорд в короткому танці під час Олімпійських ігор в Пхенчхані
Канадці отримали 83,67 бала. Таким чином, вони побили своє попереднє досягнення, яке встановили на етапі Гран-прі Skate Canada в поточному сезоні. Тоді олімпійські чемпіони Ванкувера-2010 набрали 82,68 бала.
Нагадаємо, український танцювальний дует Олександра Назарова - Максим Нікітін припинив боротьбу за медалі на Олімпійських іграх 2018 року.
Джерело: sports.ru