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«Шахтар» придбає за 16 млн євро бразильця Аліссона – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Шахтар» придбає за 16 млн євро бразильця Аліссона – ЗМІ
Аліссон всю свою професійну кар'єру провів в «Атлетіку Мінейру»

19-річний Аліссон за крок від підписання контракту з «Шахтарем»

Донецький «Шахтар» домовився про підписання 19-річного бразильського вінгера Аліссона з «Атлетіку Мінейру». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на футбольного журналіста та інсайдера Фабріціо Романо.

Романо стверджує, що донецький клуб заплатить за юного бразильця 16 мільйонів євро. За словами інсайдера, наразі клуби працюють над підписанням документів.

Аліссон всю свою професійну кар'єру провів у бразильському клубі «Атлетіку Мінейру». Також він зіграв 8 матчів та забив забив 1 гол за збірну Бразилії (U20).

Як повідомлялося, у вівторок, 11 березня, відбудуться повторні поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, клуб українця Анатолія Трубіна «Бенфіка» зіграє з «Барселоною».

Також на прихильників футболу очікує напружена боротьба у матчі «Ліверпуль» – ПСЖ.

Розклад матчів Ліги чемпіонів (11 березня)

  • «Барселона» (Іспанія) – «Бенфіка» (Португалія) (початок о 19:45)
  • «Байєр» (Німеччина) – «Баварія» (Німеччина) (початок о 22:00)
  • «Ліверпуль» (Англія) – ПСЖ (Франція) (початок о 22:00)
  • «Інтер» (Італія) – «Фейєнорд» (Нідерланди) (початок о 22:00)

Всі поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

До слова, у середу, 5 березня, відбулися чотири поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, колишній футболіст лондонського «Челсі» Вейн Брідж заявив, що в часи виступів за англійський клуб український форвард Андрій Шевченко побив ізраїльського захисника Таля Бен Хаїма.

Брідж зазначив, що сутичка між Шевченком і Бен Хаїмом була найкращою бійкою, яку він колись бачив.

«Найкраща бійка, яку я бачив, була між Шевченком і Талєм Бен Хаїмом. Таль любив жорстко грати. Здається, між ними вже було кілька сутичок, і, здається, Шева його попереджав. Але ви ж знаєте, який Таль. Після чергової провокації вони опинились обличчям до обличчя. І комбінація, яку провів Шева була неймовірна. Це було щось на кшталт джеб, крос, хук, крос. Бах, бах, бах, бах! Гра завершилася. Він нокаутував його, друже. Талю довелося проковтнути гордість», – розповів Брідж у подкасті The Dressing Room.

Вейн також зазначив, що після тої сутички ізраїльський захисник більше не наближався до Шевченка

Нагадаємо, що Андрій Шевченко грав за «Челсі» у 2006−2008 роках. У складі лондонців він провів 77 ігор, в яких забив 22 голи та віддав 11 результативних передач.

Наразі легендарний ексфутболіст обіймає посаду голови Української асоціації футболу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

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