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Один з лідерів збірної України повернувся до тренувань перед грою з Бельгією

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Один з лідерів збірної України повернувся до тренувань перед грою з Бельгією
Артем Довбик готовий допомогти збірній у Бельгії

Перед першим матчем плей-оф Ліги націй з Бельгією у Довбика виникли проблеми зі здоров'ям

Один з лідерів збірної України з футболу нападник «Роми» Артем Довбик повернувся до тренувань зі збірною України. Про це повідомляє «Главком».

Перед першим матчем плей-оф Ліги націй з Бельгією у Артема була висока температура. Як наслідок, він пропустив гру.

Нагадаємо, два праві захисники національної команди України покинули розташування збірної

Юхим Конопля та Олексій Сич сьогодні вдень вирушили з готелю команди. Для них березневий збір завершений.

Вчора обидва футболісти отримали ушкодження у першому матчі плей-оф за вихід в Лігу А проти Бельгії. Конопля провів на полі перші 25 хвилин, після чого його замінив Сич. А уже на 62 хвилині вимушена заміна потрібна була і захиснику «Карпат».

Поки невідомо, на який термін вибув Конопля.

На післяматчеві пресконференції Сергій Ребров зауважив, що у Сича важка травма. Пізніше стало відомо, що він буде змушений пропустити близько місяця.

Наставник також додав, що нових футболістів збірна викликати не буде. До матчу-відповіді проти Бельгії, котрий запланований на 23 березня у Генку, будуть готуватися решта наявних Реброву гравців.

Нагадаємо, що вчорашній поєдинок пропустили Артем Довбик та Валерій Бондар. Перший підхопив інфекцію, другий – отримав травму.

Як повідомлялося, на матчі-відповіді плей-оф Ліги націй між Бельгією та Україною, який відбудеться 23 березня в місті Генк на стадіоні Cegeka Arena (початок – о 21:45 за Києвом), працюватиме суддівська бригада з Німеччини.

Головним арбітром гри виступить Даніель Зіберт. Його помічниками на лініях будуть Рафаель Фолтин та Домінік Шаал. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Даніель Шлягер. А за роботу системи ВАА відповідатимуть Паскаль Мюллер та Катрін Рафальські.

Нагадаємо, збірна України з футболу з рахунком 3:1 здобула перемогу над Бельгією у першому поєдинку плей-оф Ліги націй за місце у дивізіоні A.

Перед грою букмекери вважали фаворитом саме наших суперників. Коефіцієнт на перемогу Бельгії становив 1.85, на нічию – 3.40, перемогу України – 4.20.

Ліга націй. Плей-оф за місце в Лізі А. Перший матч

Україна – Бельгія – 3:1 (0:1)

Голи: Гуцуляк (66), Ванат (73), Забарний (78) – Лукаку (40).

Україна: Лунін, Конопля (Сич, 25, Ярмолюк, 62), Забарний, Матвієнко (к), Миколенко, Калюжний (Назарина, 88), Зінченко, Циганков, Шапаренко (Ванат, 62), Судаков, Яремчук (Гуцуляк, 62).

Запасні: Трубін, Різник, Михайліченко, Сваток, Ярмоленко, Буяльський, Назаренко.

Тренер: Сергій Ребров.

Бельгія: Куртуа, Меньє, Мехеле, Де Вінтер (Раскін, 80), Дебаст, Де Кюйпер (Мокіо, 88), Тілеманс, Де Брюйне (Ванакен, 70), Троссард (Салемакерс, 80), Лукаку (к), Де Кетеларе (Лукебакіо, 70).

Запасні: Ламменс, Селс, Аль-Дахіл, Фас, Батшуаї, Гейнен, Доку.

Тренер: Руді Гарсія.

Арбітр: Сандро Шерер (Швейцарія).

Попереджений: Тілеманс (68).

Теги: Артем Довбик НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга націй

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