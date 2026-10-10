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Серена Вільямс отримала власну ляльку Barbie на честь перемоги на Australian Open

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Серена Вільямс отримала власну ляльку Barbie на честь перемоги на Australian Open
Лялька Серени Вільямс повторює її образ з Australian Open 2005
фото: Mattel

Перемогу на турнірі в Мельбурні у 2005 році Вільямс вважає пам'ятною

Легендарна американська тенісистка Серена Вільямс отримала нову ляльку Barbie, присвячену її тріумфу на Australian Open 2005 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Особлива лялька для Серени 

Виробники відтворили образ спортсменки, у якому вона виступала під час переможного турніру в Мельбурні. Через це лялька одягнена в зелено-білий топ із незвичайним вирізом і сітчастими деталями, а також білу спідницю. Образ доповнюють тенісні кросівки, пов'язка на голову, ракетка та м'яч.

Випуск приурочили до Міжнародного дня дівчат, який відзначають 11 жовтня. Сама лялька коштуватиме 45 доларів.

Як Вільямс здобула історичний титул

На шляху до перемоги в Мельбурні американка продемонструвала неабияку силу характеру. У півфіналі проти росіянки Марії Шарапової вона відігралася після програного першого сету та врятувала матчболи, здобувши перемогу з рахунком 2:6, 7:5, 8:6.

У фіналі Вільямс зустрілася зі співвітчизницею Ліндсі Девенпорт. Після невдалого старту американка переломила хід поєдинку та перемогла з рахунком 2:6, 6:3, 6:0.

Сама тенісистка зізналася, що той тріумф залишається для неї особливим, адже їй вдалося подолати численні труднощі. Цей досвід вона прагне передати своїм донькам Олімпії та Адірi, навчаючи їх ніколи не здаватися.

У Barbie назвали Вільямс легендою тенісу та світовою іконою, чий вплив виходить далеко за межі спортивного майданчика. У компанії наголосили, що історія американки має надихати дівчат вірити у власні можливості.

Нагадаємо, що Серена Вільямс пояснила, чому повертається у теніс після чотирирічної паузи

Теги: Серена Вільямс теніс

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