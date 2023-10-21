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Допуск каратистів з Росії та Білорусі до Чемпіонату світу-2023: Україна протестуватиме

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Допуск каратистів з Росії та Білорусі до Чемпіонату світу-2023: Україна протестуватиме
20 спортсменів виступлять у нейтральному статусі
фото з відкритих джерел

Україна оскаржуватиме можливий допуск росіян і білорусів до ЧС-2023 з карате, але бойкотувати турнір не буде

Міжнародна федерація карате допустила спортсменів із Росії та Білорусії до змагань на ЧС-2023. Україна підготує протест. Про це сказав президент української федерації карате Іван Дутчак в коментарі для Суспільне Спорт.

На сайті Міжнародної федерації карате з'явилася заявка «індивідуальних нейтральних атлетів». Туди потрапили 20 спортсменів з Росії та Білорусі.

Заява про участь з'явилася за чотири дні перед офіційним стартом турніру в Будапешті, проте це не завадить спортсменам виступити на Чемпіонаті світу.

Президент української федерації карате Івана Дутчака анонсував намір подати протест до Міжнародної федерації карате через несвоєчасну подачу заявки представників Росії та Білорусі.

«Стосовно самої заявки, то ми напишемо протест з приводу несвоєчасної подачі заявки, відповідно з якимись наслідками стосовно того, що їх не повинні були заявляти. Не думаю, що цей протест буде задоволений, але ми все одно це зробимо. На змаганнях у нас є випрацювана повністю тактика поведінки, ми будемо її дотримуватися», – сказав Дутчак.

Президент федерації карате України додав, що заявку також перевірять на наявність атлетів, причетних до військових структур: «Моніторимо зараз їхню причетність до збройних сил і силових структур. У разі виявлення якихось фактів будемо комунікувати з всесвітньою федерацією карате».

Нагадаємо, російські спортсмени зможуть змагатися на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі з 28 серпня до 8 вересня. Повне призупинення членства Національного паралімпійського комітету Росії через порушення його конституційних членських зобов'язань на Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету не підтримали.

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Теги: спорт чемпіонат світу карате протест Україна

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