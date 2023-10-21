Допуск каратистів з Росії та Білорусі до Чемпіонату світу-2023: Україна протестуватиме

Україна оскаржуватиме можливий допуск росіян і білорусів до ЧС-2023 з карате, але бойкотувати турнір не буде

Міжнародна федерація карате допустила спортсменів із Росії та Білорусії до змагань на ЧС-2023. Україна підготує протест. Про це сказав президент української федерації карате Іван Дутчак в коментарі для Суспільне Спорт.

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На сайті Міжнародної федерації карате з'явилася заявка «індивідуальних нейтральних атлетів». Туди потрапили 20 спортсменів з Росії та Білорусі.

Заява про участь з'явилася за чотири дні перед офіційним стартом турніру в Будапешті, проте це не завадить спортсменам виступити на Чемпіонаті світу.

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Президент української федерації карате Івана Дутчака анонсував намір подати протест до Міжнародної федерації карате через несвоєчасну подачу заявки представників Росії та Білорусі.

«Стосовно самої заявки, то ми напишемо протест з приводу несвоєчасної подачі заявки, відповідно з якимись наслідками стосовно того, що їх не повинні були заявляти. Не думаю, що цей протест буде задоволений, але ми все одно це зробимо. На змаганнях у нас є випрацювана повністю тактика поведінки, ми будемо її дотримуватися», – сказав Дутчак.

Президент федерації карате України додав, що заявку також перевірять на наявність атлетів, причетних до військових структур: «Моніторимо зараз їхню причетність до збройних сил і силових структур. У разі виявлення якихось фактів будемо комунікувати з всесвітньою федерацією карате».

Нагадаємо, російські спортсмени зможуть змагатися на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі з 28 серпня до 8 вересня. Повне призупинення членства Національного паралімпійського комітету Росії через порушення його конституційних членських зобов'язань на Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету не підтримали.