Макрон вже провів розмову з Трампом. Обговорювалося «повернення миру»

Під час розмови політики підтвердили своє бажання «працювати для повернення миру та стабільності»

Макрон «підкреслив важливість ролі Європи і сказав Трампу, що готовий працювати разом» над спільними питаннями

Президент Франції Емманюель Макрон поговорив телефоном з Дональдом Трампом на тлі його перемоги на виборах президента США. Про це повідомляє Le Figaro.

Під час 25-хвилинної розмови, заявили в Єлисейському палаці, Макрон і Трамп висловили «бажання працювати для повернення миру і стабільності» в умовах «великих міжнародних криз, що тривають».

Глава французької держави також «підкреслив важливість ролі Європи і сказав Трампу, що готовий продовжити цю розмову і працювати разом» над спільними питаннями, зокрема війни в України і на Близькому Сході, після інавгурації республіканця.

Мапа президентських виборів у США

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 277 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зателефонував Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на виборах. Розмова Трампа та Нетаньягу тривала близько 20 хвилин. За цей час вони обговорили також «іранську загрозу».

Макрон одним із перших у Європейському Союзі привітав Трампа з перемогою на виборах президента США 5 листопада.

Також президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа.

«Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя», – йдеться у заяві. Зеленський додав, що очікує «на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа».