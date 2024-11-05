Аеропорт Барселони скасував та затримав десятки рейсів через зливи

В Іспанії продовжуються сильні дощі

У Барселоні 4 листопада влада оголосила червоне попередження через зливи в місті та його околицях, закликавши не подорожувати без крайньої потреби. Телеканал «Євроньюз» повідомив, що зливи з регіону Валенсії перемістилися далі на південний схід країни, до Барселони.

У соціальних мережах з’явилися відео, що демонструють, як вода проникає до термінала аеропорту Барселони. Це місто стало ще одним регіоном Іспанії, який зазнав впливу екстремальних погодних умов.

Державне метеорологічне агентство Іспанії оголосило в окремих частинах Каталонії червоний рівень небезпеки через сильні зливи, а місцеві ЗМІ продемонстрували кадри, на яких частково затоплені автомобілі на шосе, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Аеропорт Ель-Прат у Барселоні, другий за величиною в країні, скасував або затримав десятки авіарейсів, а залізничне сполучення було зупинене.

Схожі погодні явища, коли в регіоні Валенсія за добу випав річний рівень опадів, призвели до щонайменше 217 смертей. Рятувальники у Валенсії 4 листопада зосередили свої зусилля на пошуку зниклих людей у підземних автостоянках.

До слова, кількість загиблих внаслідок повеней в Іспанії зросла до 217 осіб, раніше повідомлялося про 214 жертв стихії. Про це повідомляє агентство EFE.

Нагадаємо, шторм під назвою «Дана» пронісся Іспанією 29 жовтня. За кілька годин у кількох провінціях випала дворічна норма опадів. Сотні людей виявилися замкненими в офісах та торгових центрах. Деякі були змушені рятуватися від води, що прибувала, видершись на дахи будинків і ліхтарні стовпи.

До слова, розлючені жителі іспанської Валенсії, що постраждала від руйнівних повеней, закидали брудом і освистали короля Іспанії Філіпа VI, королеву Летицію, премʼєр-міністра Педро Санчеса та очільника уряду регіону Карлоса Масона. Їх назвали «вбивцями».