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Мобілізації з 18 років не передбачається, хоча партнери хотіли б цього, – Зеленський

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мобілізації з 18 років не передбачається, хоча партнери хотіли б цього, – Зеленський
Глава держави визнав, що партнери хотіли б, щоб в Україні зменшили призовний вік
фото з відкритих джерел

Зеленський додав, що люди у віці молодше 25 років можуть піти служити в ЗСУ за контрактом

Наразі в Україні не передбачається зниження віку мобілізації до 18 років. Про це в етері телемаратону «Єдині новини» заявив президент України Володимир Зеленський

Водночас глава держави визнав, що партнери хотіли б, щоб в Україні зменшили призовний вік.

«Партнери хотіли б, щоб був зменшений мобілізаційний вік. Ми поки не бачимо, що потрібно вводити ці зміни і я вважаю, що вони небезпечні», – заявив президент.

Зеленський додав, що люди у віці молодше 25 років можуть піти служити в ЗСУ за контрактом.

«У Міноборони є контракти, є можливість контрактуватися по своїй волі й у віці молодшому ніж 25 років. Міноборони має пропонувати спеціальні контракти, спеціальні умови», – сказав український лідер.

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко писав, що політики США з Демократичної та Республіканської партій тиснуть на президента України Володимира Зеленського в питанні зниження мобілізаційного віку, зокрема щодо тих, кому від 18 до 25 років.  За його словами, президент «не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку». 

Згодом міністр оборони Рустем Умєров заявив, що під мобілізацію підлягають чоловіки від 25 до 60 років. Однак партнери хочуть зрозуміти, чому Україна не знижує мобілізаційний вік. 

«Перше: про мобілізацію обговорень не було. Друге: ми не коментуємо чутки. Третє: коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми провели разом із парламентом закон (про мобілізацію, – «Главком»), у якому чітко зрозуміло, як входить у периметр людина, як він стає військовозобов’язаним, як тренується, як виходить із периметру», – відповів Умєров на питання про те, що США нібито тиснули на Україну щодо зниження віку мобілізації до 18 років.

Міністр додав, що іноді відбуваються обговорення цього питання, оскільки партнери «хочуть зрозуміти, чому ми не мобілізуємо людей від 18 до 25».

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Теги: Сергій Лещенко Міноборони мобілізація Володимир Зеленський президент радник Єдині новини

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