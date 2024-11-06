Влада менше платитиме росіянам за легкі поранення на війні в Україні

На цей час у разі поранення на війні проти України військовослужбовець РФ отримує фіксовану суму – 3 млн руб ($0,031 млн)Російська влада готується змінити систему виплат військовим за поранення та поставити розмір компенсації у залежність від тяжкості травми.

Російська влада готується змінити систему виплат військовим за поранення та поставити розмір компенсації у залежність від тяжкості травми. Про це повідомляє ряд російських ЗМІ.

Після запровадження диференційованого підходу в РФ компенсації будуть повністю залежати від ступеня тяжкості травми.

На сьогодні військовослужбовці РФ, які отримали поранення у війні проти України, отримують фіксовану суму – 3 млн рублів ($0,031 млн). Крім цього, якщо пораненого визнають непридатним до військової служби, йому належить додатково 2,9 млн рублів ($0,030 млн). Також передбачені страхові виплати: з 1 січня 2024 року за легке каліцтво вони складатимуть понад 81,8 тис. рублів ($0,84 тис.), а за тяжке – близько 327,3 тис. рублів ($3,35 тис.). Крім того, є регіональні доплати.

За даними Соціального фонду Росії, у 2023 році кількість отримувачів пенсії по інвалідності в РФ збільшилася на 91,7 тис. осіб. Загальна кількість пенсіонерів-інвалідів – 2,225 млн осіб – досягла найвищого показника за останні сім років, а темпи приросту стали рекордними з 1997 року.

За оцінками Мінпраці, щороку в Росії з'являтиметься близько 60–70 тис. ампутантів. Такою є прогнозована потреба у протезах на «найближчий період», яку відомство включило до поправок до закону про соціальний захист інвалідів.

До слова, Журналісти з'ясували, на що витрачають гроші з виплат на поховання загиблих російських солдатів їхні родичі. Часто цих коштів вистачає на купівлю нерухомості або розкішного автомобіля, повідомляє The New York Times.

Як повідомлялося раніше, Російська Федерація за тиждень війни в Україні витрачає більше, аніж 80% її регіонів протягом року.

Нагадаємо, РФ не збирається відмовлятися від продовження військової агресії проти України ще тривалий час, попри негативний ефект для економіки. Для фінансування війни Кремль починає готувати регіони до «затягування поясів». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України. Експерти вказали на те, що, незважаючи на зменшення бюджетних витрат на регіони Росії з початку року, Кремль лише тепер починає визнавати, що громадяни мають «пожертвувати певними інтересами» через тривалу війну з Україною. Не так давно спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко закликала губернаторів до економії, враховуючи рішення Володимира Путіна виділити третину державного бюджету на продовження війни.