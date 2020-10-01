Майо Барбейто: гаряча дружина лідера «Севільї», яка любить занадто відверті фотосесії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ця красуня надихає на нові звершення Лукаса Окампоса

Майо Барбейто - дружина лідера «Севільї» Лукаса Окампоса. Пара зіграла весілля в грудні 2017 року.

Лукас переїхав в «Севілью» з марсельського «Олімпіка» влітку 2019 року, відразу став гравцем основи, забив 17 голів і виграв Лігу Європи.

Півзахисник вже встиг відзначитися і в новому сезоні - в матчі Суперкубка УЄФА реалізував пенальті в ворота Мануеля Нойєра.

На поле аргентинець - один з лідерів перспективної команди, а в житті - щасливий сім'янин. Як інакше назвати людину з двома дочками і красунею-дружиною?