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Гучне призначення. Ексчоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс отримав нову посаду

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Гучне призначення. Ексчоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс отримав нову посаду
За свою професійну кар'єру Гаель Монфіс 35 разів доходив до фіналу на турнірах АТР і завоював 13 титулів

У 2026 році Гаель Монфіс завершив професійну кар'єру

Ексчоловік першої ракетки України Еліни Світоліної Гаель Монфіс призначений новим капітаном збірної Франції з Кубка Девіса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію тенісу Франції.

У 2026 році Гаель Монфіс завершив професійну кар'єру. Робота зі збірною Франції стане новим викликом для зірки світового тенісу.

За свою професійну кар'єру Гаель Монфіс 35 разів доходив до фіналу на турнірах АТР і завоював 13 титулів. Він тричі грав у фіналах турнірів серії «Мастерс»: Париж-2009 (програв Новаку Джоковичу), Париж-2010 (програв Робіну Содерлінгу) і Монте-Карло-2016 (програв Рафаелю Надалю).

На турнірах Grand Slam Монфіс свій найкращий результат показав на Ролан Гаррос 2008 і US Open 2016, коли доходив до півфіналу. Двічі він зіграв у чвертьфіналі Australian Open (2016, 2022).

У листопаді 2016 року Гаель Монфіс піднявся на шосте місце у світовому рейтингу, що стало його особистим рекордом.

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

Еліна розповіла про безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає саму себе. Раніше спортсменка вже говорила, що мусила відійти від тенісу через емоційне виснаження. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про те, що переживала за межами корту.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна зіткнулася з хейтом і сексистськими образами після розставання з Гаелем Монфісом.

Теги: теніс Ґаель Монфіс Еліна Світоліна Кубок Девіса

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