Міс довгі ноги. Ефектні фото чарівної тенісистки Даніели Гантухової
- 26 Квiтня, 11:38
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Гантухова активно знімається в рекламі і модельних фотосесіях, часто для благодійних цілей
На думку багатьох прихильників тенісу, Даніела Гантухова була свого часу найкрасивішою представницею WTA-туру. Особливо шанувальники її таланту відзначали вишукану манеру гри і фотогенічну зовнішність дівчини, через яку її стали називати «Міс довгі ноги»
6 липня 2017 року Даніела Гантухова оголосила про завершення професійної кар'єри тенісистки.
«З усією вдячністю і радістю хочу сказати, що прийшов час піти з професійного тенісу. Це не означає, що я взагалі прощаюся з тенісом. Я знаю, що в житті неможливо розлучитися з тим, що ви любите і що знаходиться у вашому серці, а теніс для мене - одна з таких речей. Це було частиною моєї душі, моєї ДНК з тих пір, як я вперше взяла ракетку і вдарила м'ячем об стіну. Це почуття залишиться зі мною назавжди», - заявила словачка.
Гантухова також активно знімається в рекламі і модельних фотосесіях, часто для благодійних цілей. Вона ипускала власний фотокалендар, а також нерідко знімається оголеною для різних глянцевих журналів.