Норвезька гандболістка відмовилася грати за збірну через вкрадені потаємні фото

За словами дівчини, їй потрібен час, щоб прийти в себе після цієї ситуації.

26-річна норвезька гандболістка Нора Мьорк відмовилася виступати за збірну своєї країни через скандал з її інтимними знімками, які з'явилися в мережі в вересні 2017 року. Дівчина звинуватила своїх партнерів по команді в поширенні її інтимних фотографій. У минулому році невідомі зламали телефон дівчини і вкради її особисті знімки. Пізніше вони



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Нора Мьорк

За словами дівчини, їй потрібен час, щоб прийти в себе після цієї ситуації.

26-річна норвезька гандболістка Нора Мьорк відмовилася виступати за збірну своєї країни через скандал з її інтимними знімками, які з'явилися в мережі в вересні 2017 року.

Дівчина звинуватила своїх партнерів по команді в поширенні її інтимних фотографій.

У минулому році невідомі зламали телефон дівчини і вкради її особисті знімки. Пізніше вони були поширені в мережі. Дівчина звинувачує двох гравців чоловічої збірної Норвегії, при цьому, стверджує, що в Федерації знають про це, але намагаються всіма силами закрити справу.

За словами дівчини, їй потрібен час, щоб прийти в себе після цієї ситуації. Нора заявила, що вона відчуває страх і тривогу за своє особисте життя, крім того вона до цих пір перебуває в депресії.

«Не знаю, чи зможу я коли-небудь надіти футболку збірної, коли Федерація не може захистити мене», - зазначила чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи і бронзовий призер Олімпіади в Бразилії 2016 року.

Джерело: trinixy.ru