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    Норвезька гандболістка відмовилася грати за збірну через вкрадені потаємні фото

    За словами дівчини, їй потрібен час, щоб прийти в себе після цієї ситуації.
    26-річна норвезька гандболістка Нора Мьорк відмовилася виступати за збірну своєї країни через скандал з її інтимними знімками, які з'явилися в мережі в вересні 2017 року. Дівчина звинуватила своїх партнерів по команді в поширенні її інтимних фотографій. У минулому році невідомі зламали телефон дівчини і вкради її особисті знімки. Пізніше вони
    • Сьогодні, 10:17
    • Розсилка
    Нора Мьорк
    Нора Мьорк

    За словами дівчини, їй потрібен час, щоб прийти в себе після цієї ситуації.

    26-річна норвезька гандболістка Нора Мьорк відмовилася виступати за збірну своєї країни через скандал з її інтимними знімками, які з'явилися в мережі в вересні 2017 року.

    Дівчина звинуватила своїх партнерів по команді в поширенні її інтимних фотографій.

    У минулому році невідомі зламали телефон дівчини і вкради її особисті знімки. Пізніше вони були поширені в мережі. Дівчина звинувачує двох гравців чоловічої збірної Норвегії, при цьому, стверджує, що в Федерації знають про це, але намагаються всіма силами закрити справу.

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    Норвезька гандболістка відмовилася грати за збірну через вкрадені потаємні фото
    Норвезька гандболістка відмовилася грати за збірну через вкрадені потаємні фото
    Норвезька гандболістка відмовилася грати за збірну через вкрадені потаємні фото
    Норвезька гандболістка відмовилася грати за збірну через вкрадені потаємні фото
    Норвезька гандболістка відмовилася грати за збірну через вкрадені потаємні фото
    Норвезька гандболістка відмовилася грати за збірну через вкрадені потаємні фото
    Норвезька гандболістка відмовилася грати за збірну через вкрадені потаємні фото

    За словами дівчини, їй потрібен час, щоб прийти в себе після цієї ситуації. Нора заявила, що вона відчуває страх і тривогу за своє особисте життя, крім того вона до цих пір перебуває в депресії.

    «Не знаю, чи зможу я коли-небудь надіти футболку збірної, коли Федерація не може захистити мене», - зазначила чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи і бронзовий призер Олімпіади в Бразилії 2016 року.

    Джерело: trinixy.ru

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