Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Ольга Харлан заручилася з італійським шаблістом (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ольга Харлан заручилася з італійським шаблістом (фото)
Луїджі Самеле зробив пропозицію Ользі Харлан
фото: Olga Kharlan/Facebook

Пара зустрічається з 2018 року

Шестиразова олімпійська призерка Ольга Харлан заручилася з італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

Учора, 4 вересня, українка святкувала свій 34-й День народження, а сьогодні Ольга поділилася радісною новиною. Луїджі зробив їй пропозицію. «Неочікувано» я відповіла «так», – написала Харлан і виклала фото з каблучкою на пальці.

Відомо, що пара зустрічається з 2018 року.

Нагадаємо, що Ольга Харлан є золотою та бронзовою медалісткою Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році.

До слова, президент Володимир Зеленський вручив Орден Свободи двом українським спортсменам – фехтувальниці Ользі Харлан та боксеру Олександру Усику. 

До відома, фехтувальниця Ольга Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту. Вона стала володаркою найбільшої кількості нагород Олімпійських Ігор – шести. Також Харлан стала п'ятою спортсменкою з України, якій вдалося виграти два олімпійських золота.

Теги: шлюб фехтувальниця Ольга Харлан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілля Ковтун після здобуття срібла має в активі нагороди з усіх рівнів змагань
Олімпіада-2024. Україна тримається у топ-20 медального заліку
7 серпня, 00:33
Жан Беленюк та Парвіз Насібов були на п'єдесталі минулих Олімпійських Ігор
Олімпіада-2024. Україна увійшла до топ-15 медального заліку
9 серпня, 01:13
Юлія Бакастова – українська шаблістка, олімпійська чемпіонка 2024 року в командних змаганнях, призерка чемпіонатів Європи
«Кинула ушу, бо не було грошей на тренування». Історія олімпійської чемпіонки з фехтування Юлії Бакастової Інтерв’ю
11 серпня, 17:25
Ціна олімпійської медалі. Як українські призери Парижа йшли до омріяних нагород
Ціна олімпійської медалі. Як українські призери Парижа йшли до омріяних нагород гордість нації
13 серпня, 23:00
Олімпійські ігри в Парижі привабили світову еліту, включаючи королівські сім'ї, супермоделей, голлівудських акторів та відомих співачок
Світова еліта на Олімпіаді-2024: хто зі популярних знаменитостей відвідував Олімпійські ігри
5 серпня, 22:30
В Іраку спалахнули протести через новий законопроєкт
«Легалізує зґвалтування дітей»: в Іраку спалахнули протести через новий законопроєкт
10 серпня, 13:41
Поборотися за приз від олімпійської чемпіонки можна буде 15 серпня о 19:00
Харлан виставила на аукціон шаблю, з якою виборола на Олімпіаді командне золото
12 серпня, 14:34
Шаблю було продано за 10 млн грн
Шаблю олімпійської чемпіонки Харлан продано на онлайн-аукціоні
15 серпня, 22:05
Україна буде представлена складом зі 140 атлетів, що виступатимуть у 17 видах спорту
Церемонія відкриття Паралімпійських ігор у Парижі. Пряма трансляція
28 серпня, 20:35

Скотч. Спорт

Ольга Харлан заручилася з італійським шаблістом (фото)
Ольга Харлан заручилася з італійським шаблістом (фото)
Магучіх розвеселила мережу ефектним танком
Магучіх розвеселила мережу ефектним танком
Боксер Усик назвав свого духівника
Боксер Усик назвав свого духівника
«Стану президентом...». Усик розповів чим займатиметься після завершення кар'єри боксера
«Стану президентом...». Усик розповів чим займатиметься після завершення кар'єри боксера
Кріштіану Роналду встановив черговий рекорд. Цього разу не у спорті
Кріштіану Роналду встановив черговий рекорд. Цього разу не у спорті
«Найголовніша вболівальниця». Гравець збірної України показав миле фото з донькою
«Найголовніша вболівальниця». Гравець збірної України показав миле фото з донькою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Китай відреагував на удар Росії по Полтаві
90K
Слідство: Генпрокурор Піскун 20 років тому випустив з-під варти Коломойського, а потім купив віллу у Франції
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
31K
Де зараз перебувають таємні сини Путіна? Нові подробиці їхнього життя
29K
У Житомирі пролунали вибухи
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Сьогодні, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua