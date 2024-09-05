Ольга Харлан заручилася з італійським шаблістом (фото)

Пара зустрічається з 2018 року

Шестиразова олімпійська призерка Ольга Харлан заручилася з італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

Учора, 4 вересня, українка святкувала свій 34-й День народження, а сьогодні Ольга поділилася радісною новиною. Луїджі зробив їй пропозицію. «Неочікувано» я відповіла «так», – написала Харлан і виклала фото з каблучкою на пальці.

Відомо, що пара зустрічається з 2018 року.

Нагадаємо, що Ольга Харлан є золотою та бронзовою медалісткою Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році.

До слова, президент Володимир Зеленський вручив Орден Свободи двом українським спортсменам – фехтувальниці Ользі Харлан та боксеру Олександру Усику.

До відома, фехтувальниця Ольга Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту. Вона стала володаркою найбільшої кількості нагород Олімпійських Ігор – шести. Також Харлан стала п'ятою спортсменкою з України, якій вдалося виграти два олімпійських золота.