Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл



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Чарівна 26-річна венесуельська футболістка Соня О`Ніл виступає за шотландський «Рейнджерс».

Взагалі ж за час футбольної кар'єри Соня встигла пограти за шведську «Хускварну», італійські «Рому» і «Барі», хорватський «Спліт» і французький «Флері».

Варто зазначити, що дівчина мала можливість виступати за національні збірні Канади, Італії, Ірландії, але вибрала саме Венесуелу.



