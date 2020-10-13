  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл

    • Розсилка
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл

    В Instagram ця красуня користується особливою популярністю: її сторінка має більше 117 тисяч підписників

    Чарівна 26-річна венесуельська футболістка Соня О`Ніл виступає за шотландський «Рейнджерс».

    1 з 49
    на весь екран згорнути
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл
    Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Соні О`Ніл

    Взагалі ж за час футбольної кар'єри Соня встигла пограти за шведську «Хускварну», італійські «Рому» і «Барі», хорватський «Спліт» і французький «Флері».

    Варто зазначити, що дівчина мала можливість виступати за національні збірні Канади, Італії, Ірландії, але вибрала саме Венесуелу.


    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies