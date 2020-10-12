Ліга націй: Англія б’є Бельгію, обережне протистояння чемпіонів світу і Європи (відео)



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Київський динамівець Томаш Кендзьора і збірна Польщі зіграли внічию з італійцями Світлина - UEFA.com

Груповий турнір змагань досяг екватору

На вихідних у Європі зіграні поєдинки третього туру футбольної Ліги націй.

Найочікуванішим було протистояння між чинними чемпіонами світу і Європи – французами і португальцями. Втім, обидві команди, які стартових два поєдинки виграли, діяли вельми обережно і завершили зустріч закономірною нульовою нічиєю.

Серед інших матчів варто виділити вольову звитягу англійців над бельгійцями, а також трохи сенсаційний розгром, вчинений данцями в Рейк’явіку ісландцям.

Нагадаємо, що матчі групи 4 Ліги А, де виступає збірна України, відбулися в суботу. За їх підсумками тренер нашої збірної Андрій Шевченко сказав, що буде непогано, якщо очолювана ним команда збереже прописку в елітному дивізіоні.

Ліга А

Боснія і Герцеґовина – Нідерланди – 0:0

Польща – Італія – 0:0

Становище команд у групі 1: Італія – 5, Нідерланди – 4, Польща – 4, Боснія і Герцеґовина – 2

Англія – Бельгія – 2:1

Голи: 0:1 – Ромелу Лукаку (16). 1:1 – Маркус Рашфорд (39, з пенальті). 2:1 – Мейсон Маунт (65)

Ісландія – Данія – 0:3

Голи: 0:1 – Рунар Сіґурйонссон (45, автогол). 0:2 – Крістіан Еріксен (46). 0:3 – Роберт Сков (61)

Становище команд у групі 2: Англія – 7, Бельгія – 6, Данія – 4, Ісландія – 0

Хорватія – Швеція – 2:1

Голи: 1:0 – Нікола Влашіч (32). 1:1 – Маркус Берґ (66). 2:1 – Андрей Крамаріч (84)

Франція – Португалія – 0:0

Становище команд у групі 3: Португалія – 7, Франція – 7, Хорватія – 3, Швеція – 0

Ліга В

Норвегія – Румунія – 4:0

Голи: 1:0 – Ерлінґ Голлан (13). 2:0 – Александр Сьорлот (39). 3:0 – Ерлінґ Голлан (64). 4:0 – Ерлінґ Голлан (74)

Північна Ірландія – Австрія – 0:1

Гол: 0:1 – Міхаель Ґреґоріч (42)

Становище команд у групі 1: Австрія – 6, Норвегія – 6, Північна Ірландія – 4, Румунія – 1

Ізраїль – Чехія – 1:2

Голи: 0:1 – Жоель Абу Ганна (14, автогол). 0:2 – Матей Видра (48). 1:2 – Еран Загаві (56)

Шотландія – Словаччина – 1:0

Гол: 1:0 – Ліндон Дайкс (64)

Становище команд у групі 2: Шотландія – 7, Чехія – 6, Ізраїль – 2, Словаччина – 1

РФ – Туреччина – 1:1

Голи: 1:0 – Антон Міранчук (28). 1:1 – Кенан Караман (62)

Сербія – Угорщина – 0:1

Гол: 0:1 – Норберт Конивеш (20)

Становище команд у групі 3: РФ – 7, Угорщина – 6, Туреччина – 2, Сербія – 1

Ірландія – Вельс – 0:0

Фінляндія – Болгарія – 2:0

Голи: 1:0 – Роберт Тейлор (52). 2:0 – Фредрік Єнсен (67)

Становище команд у групі 4: Вельс – 7, Фінляндія – 6, Ірландія – 2, Болгарія – 1

Ліга С

Люксембург – Кіпр – 2:0

Голи: 1:0 – Данель Сінані (12). 2:0 – Данель Сінані (26)

Чорногорія – Азербайджан – 2:0

Голи: 1:0 – Стеван Йоветіч (9). 2:0 – Іґор Івановіч (71)

Становище команд у групі 1: Чорногорія – 9, Люксембург – 6, Азербайджан – 3, Кіпр – 0

Вірменія – Грузія – 2:2

Голи: 1:0 – Хорен Байрамян (6). 1:1 – Ніка Хачарава (46). 1:2 – Торніке Окріашвілі (74). 2:2 – Генріх Мхітарян (88, з пенальті)

Естонія – Македонія – 3:3

Голи: 0:1 – Мартен Кууск (3, автогол). 1:1 – Рауно Саппінен (33). Рауно Саппінен (61). 3:1 – Франк Ліівак (76, з пенальті). 3:2 – Ґоран Пандєв (80). 3:3 – Ґйоко Зайков (88)

На 67-й хвилині Александр Трайковскі (Македонія) не реалізував пенальті

Становище команд у групі 2: Македонія – 5, Грузія – 5, Вірменія – 4, Естонія – 1

Греція – Молдова – 2:0

Голи: 1:0 – Анастасіос Бакасетас (45+3, з пенальті). 2:0 – Петрос Манталос (50)

Косово – Словенія – 0:1

Гол: 0:1 – Гаріс Вучкіч (22)

Становище команд у групі 3: Греція – 7, Словенія – 7, Косово – 1, Молдова – 1

Казахстан – Албанія – 0:0

Литва – Білорусь – 2:2

Голи: 1:0 – Арвідас Новіковас (7). 1:1 – Віталій Лісакович (59, з пенальті). 1:2 – Олександр Сачивко (66). 2:2 – Кароліс Лаукземіс (75)

Становище команд у групі 4: Казахстан – 4, Албанія – 4, Білорусь – 4, Литва – 4

Ліга D

Фарери – Латвія – 1:1

Голи: 0:1 – Яніс Ікаунієкс (25). 1:1 – Одмар Фаеро (28)

Андорра – Мальта – 0:0

Становище команд у групі 1: Фарери – 7, Латвія – 3, Мальта – 2, Андорра – 2

Ліхтенштейн – Ґібралтар – 0:1

Гол: 0:1 – Тжай Де Барр (10)

Становище команд у групі 2: Ґібралтар – 6, Ліхтенштейн – 3, Сан-Марино – 0

Матчі четвертого туру ліги націй відбудуться у вівторок, 13 жовтня.