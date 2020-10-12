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    Ліга націй: Англія б’є Бельгію, обережне протистояння чемпіонів світу і Європи (відео)

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    Київський динамівець Томаш Кендзьора і збірна Польщі зіграли внічию з італійцями - Ліга націй: Англія б’є Бельгію, обережне протистояння чемпіонів світу і Європи (відео)
    Київський динамівець Томаш Кендзьора і збірна Польщі зіграли внічию з італійцями
    Світлина - UEFA.com

    Груповий турнір змагань досяг екватору

    На вихідних у Європі зіграні поєдинки третього туру футбольної Ліги націй.

    Найочікуванішим було протистояння між чинними чемпіонами світу і Європи – французами і португальцями. Втім, обидві команди, які стартових два поєдинки виграли, діяли вельми обережно і завершили зустріч закономірною нульовою нічиєю.

    Серед інших матчів варто виділити вольову звитягу англійців над бельгійцями, а також трохи сенсаційний розгром, вчинений данцями в Рейк’явіку ісландцям.

    Нагадаємо, що матчі групи 4 Ліги А, де виступає збірна України, відбулися в суботу. За їх підсумками тренер нашої збірної Андрій Шевченко сказав, що буде непогано, якщо очолювана ним команда збереже прописку в елітному дивізіоні.

    Ліга А

    Боснія і Герцеґовина – Нідерланди – 0:0

    Польща – Італія – 0:0

    Становище команд у групі 1: Італія – 5, Нідерланди – 4, Польща – 4, Боснія і Герцеґовина – 2

    Англія – Бельгія – 2:1

    Голи: 0:1 – Ромелу Лукаку (16). 1:1 – Маркус Рашфорд (39, з пенальті). 2:1 – Мейсон Маунт (65)

    Ісландія – Данія – 0:3

    Голи: 0:1 – Рунар Сіґурйонссон (45, автогол). 0:2 – Крістіан Еріксен (46). 0:3 – Роберт Сков (61)

    Становище команд у групі 2: Англія – 7, Бельгія – 6, Данія – 4, Ісландія – 0

    Хорватія – Швеція – 2:1

    Голи: 1:0 – Нікола Влашіч (32). 1:1 – Маркус Берґ (66). 2:1 – Андрей Крамаріч (84)

    Франція – Португалія – 0:0

    Становище команд у групі 3: Португалія – 7, Франція – 7, Хорватія – 3, Швеція – 0

    Ліга В

    Норвегія – Румунія – 4:0

    Голи: 1:0 – Ерлінґ Голлан (13). 2:0 – Александр Сьорлот (39). 3:0 – Ерлінґ Голлан (64). 4:0 – Ерлінґ Голлан (74)

    Північна Ірландія – Австрія – 0:1

    Гол: 0:1 – Міхаель Ґреґоріч (42)

    Становище команд у групі 1: Австрія – 6, Норвегія – 6, Північна Ірландія – 4, Румунія – 1

    Ізраїль – Чехія – 1:2

    Голи: 0:1 – Жоель Абу Ганна (14, автогол). 0:2 – Матей Видра (48). 1:2 – Еран Загаві (56)

    Шотландія – Словаччина – 1:0

    Гол: 1:0 – Ліндон Дайкс (64)

    Становище команд у групі 2: Шотландія – 7, Чехія – 6, Ізраїль – 2, Словаччина – 1

    РФ – Туреччина – 1:1

    Голи: 1:0 – Антон Міранчук (28). 1:1 – Кенан Караман (62)

    Сербія – Угорщина – 0:1

    Гол: 0:1 – Норберт Конивеш (20)

    Становище команд у групі 3: РФ – 7, Угорщина – 6, Туреччина – 2, Сербія – 1

    Ірландія – Вельс – 0:0

    Фінляндія – Болгарія – 2:0

    Голи: 1:0 – Роберт Тейлор (52). 2:0 – Фредрік Єнсен (67)

    Становище команд у групі 4: Вельс – 7, Фінляндія – 6, Ірландія – 2, Болгарія – 1

    Ліга С

    Люксембург – Кіпр – 2:0

    Голи: 1:0 – Данель Сінані (12). 2:0 – Данель Сінані (26)

    Чорногорія – Азербайджан – 2:0

    Голи: 1:0 – Стеван Йоветіч (9). 2:0 – Іґор Івановіч (71)

    Становище команд у групі 1: Чорногорія – 9, Люксембург – 6, Азербайджан – 3, Кіпр – 0

    Вірменія – Грузія – 2:2

    Голи: 1:0 – Хорен Байрамян (6). 1:1 – Ніка Хачарава (46). 1:2 – Торніке Окріашвілі (74). 2:2 – Генріх Мхітарян (88, з пенальті)

    Естонія – Македонія – 3:3

    Голи: 0:1 – Мартен Кууск (3, автогол). 1:1 – Рауно Саппінен (33). Рауно Саппінен (61). 3:1 – Франк Ліівак (76, з пенальті). 3:2 – Ґоран Пандєв (80). 3:3 – Ґйоко Зайков (88)

    На 67-й хвилині Александр Трайковскі (Македонія) не реалізував пенальті

    Становище команд у групі 2: Македонія – 5, Грузія – 5, Вірменія – 4, Естонія – 1

    Греція – Молдова – 2:0

    Голи: 1:0 – Анастасіос Бакасетас (45+3, з пенальті). 2:0 – Петрос Манталос (50)

    Косово – Словенія – 0:1

    Гол: 0:1 – Гаріс Вучкіч (22)

    Становище команд у групі 3: Греція – 7, Словенія – 7, Косово – 1, Молдова – 1

    Казахстан – Албанія – 0:0

    Литва – Білорусь – 2:2

    Голи: 1:0 – Арвідас Новіковас (7). 1:1 – Віталій Лісакович (59, з пенальті). 1:2 – Олександр Сачивко (66). 2:2 – Кароліс Лаукземіс (75)

    Становище команд у групі 4: Казахстан – 4, Албанія – 4, Білорусь – 4, Литва – 4

    Ліга D

    Фарери – Латвія – 1:1

    Голи: 0:1 – Яніс Ікаунієкс (25). 1:1 – Одмар Фаеро (28)

    Андорра – Мальта – 0:0

    Становище команд у групі 1: Фарери – 7, Латвія – 3, Мальта – 2, Андорра – 2

    Ліхтенштейн – Ґібралтар – 0:1

    Гол: 0:1 – Тжай Де Барр (10)

    Становище команд у групі 2: Ґібралтар – 6, Ліхтенштейн – 3, Сан-Марино – 0

    Матчі четвертого туру ліги націй відбудуться у вівторок, 13 жовтня.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Крістіан Еріксен Ромелу Лукаку Генріх Мхітарян Еран Загаві Данель Сінані Жоель Абу Ганна Мейсон Маунт Нікола Влашіч Ґоран Пандєв Ерлінґ Голлан Арвідас Новіковас Фредрік Єнсен Маркус Берґ Александр Сьорлот Міхаель Ґреґоріч Стеван Йоветіч Антон Міранчук Ліндон Дайкс Віталій Лісакович Торніке Окріашвілі Андрей Крамаріч Маркус Рашфорд Рунар Сіґурйонссон Роберт Сков Матей Видра Кенан Караман Норберт Конивеш Роберт Тейлор Іґор Івановіч Хорен Байрамян Ніка Хачарава Мартен Кууск Рауно Саппінен Франк Ліівак Ґйоко Зайков Александр Трайковскі Анастасіос Бакасетас Петрос Манталос Олександр Сачивко Кароліс Лаукземіс Яніс Ікаунієкс Одмар Фаеро Тжай Де Барр
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