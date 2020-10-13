  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сьогодні буде обмежено вхід на станції підземки в центрі Києва

    • Розсилка
    Зміни в роботі метро торкнуться трьох станцій - Сьогодні буде обмежено вхід на станції підземки в центрі Києва
    Зміни в роботі метро торкнуться трьох станцій

    Метрополітен вводить особливий режим у зв'язку з футбольним матчем

    У ніч на 14 жовтня роботу київської підземки буде подовжено на 1 годину. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    «13 жовтня у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу Ліги націй УЄФА між національними збірними командами України та Іспанії можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену», - йдеться в повідомленні.

    Так, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу. Також після його закінчення матчу (із 23:30) можливе обмеження на вхід на станції:

    • «Олімпійська»,
    • «Палац спорту»,
    • «Площа Льва Толстого».

    Останній поїзд вирушить із центру міста близько 01:15.

    15_78

    Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 жовтня роботу столичного метро також було подовжено на 1 годину.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ громадський транспорт метро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies