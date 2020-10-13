Сьогодні буде обмежено вхід на станції підземки в центрі Києва



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Зміни в роботі метро торкнуться трьох станцій

Метрополітен вводить особливий режим у зв'язку з футбольним матчем

У ніч на 14 жовтня роботу київської підземки буде подовжено на 1 годину. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«13 жовтня у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу Ліги націй УЄФА між національними збірними командами України та Іспанії можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену», - йдеться в повідомленні.

Так, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу. Також після його закінчення матчу (із 23:30) можливе обмеження на вхід на станції:

«Олімпійська»,

«Палац спорту»,

«Площа Льва Толстого».

Останній поїзд вирушить із центру міста близько 01:15.

Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 жовтня роботу столичного метро також було подовжено на 1 годину.