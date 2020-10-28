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    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової

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    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової

    Найбільшу популярність Тетяні приніс її Instagram та участь у відвертих фотосесіях

    Тетяна Дем'янова - 23-річна центральна блокуюча волейбольного клуба «Алмати» з Казахстану.

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    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової
    Пишногруда красуня з Казахстану. Екстремальні фото волейболістки Тетяни Дем'янової

    Дівчина почала займатися волейболом з 9 років після того, як в п'ятому класі переїхала з родиною в Костанай. У спортивну секцію її привела мама, тренер з волейболу

    Варто зазначити, що Тетяна - одна з найпопулярніших спортсменок своєї країни. Крім гри в волейбол дівчина захоплюється тайським боксом.

    Але найбільшу популярність Тетяні приніс її Instagram, де вона має більше 150 тисяч підписників, і участь у відвертих фотосесіях.


    волейбол
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