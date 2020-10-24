Кам’янський «Прометей» у драматичному матчі здобув Суперкубок з волейболу



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Волейболістки «Прометея» здобули вольову перемогу над «Хіміком» Світлина - ВК «Хімік»

У ході зустрічі ближчими до успіху були суперниці

24 жовтня у Гордку на Хмельниччині на паркеті збудованої ексрегіоналом Олександром Герегою «Епіцентр-Арени» відбувся матч за Суперкубок України з волейболу серед жіночих команд. Кам’янський «Прометей» у драматичному п’ятисетовому поєдинку, в якому суперник мав два матч-боли, здобув перший в історії трофей.

«Прометей» (Кам'янське) – «Хімік» (Південне) – 3:2 (21:25, 27:25, 19:25, 25:21, 17:15)

Зазначимо, що «Хімік» володів Суперкубком чотири роки поспіль. Нещодавно волейболістки з Одещини перемогли «Прометей» у рамках кваліфікації Ліги чемпіонів, що призвело до зміни тренера кам’янського клубу – замість Андрія Романовича був призначений болгарський фахівець Іван Петков. Саме під його керівництвом команда змогла досягти сьогоднішнього успіху.

У вирішальному п’ятому сеті волейболістки «Хіміка» вели з різницею в три м’ячі (11:8), потім мали два матч-боли, але так і не спромоглися забити вирішальний м’яч.

Волейболістки «Прометея» з першим трофеєм у клубній історії

Діана Мелюшкіна - найцінніша гравчиня матчу

MVP (найціннішою гравчинею) матчу визнано центральну блокуючу кам'янського клубу Діану Мелюшкіну, яка стала найрезультативнішою у матчі. Волейболістка набрала 22 очки, 5 з яких на блоці.

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