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    Кам’янський «Прометей» у драматичному матчі здобув Суперкубок з волейболу

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    Волейболістки &laquo;Прометея&raquo; здобули вольову перемогу над&nbsp;&laquo;Хіміком&raquo; - Кам’янський «Прометей» у драматичному матчі здобув Суперкубок з волейболу
    Волейболістки «Прометея» здобули вольову перемогу над «Хіміком»
    Світлина - ВК «Хімік»

    У ході зустрічі ближчими до успіху були суперниці

    24 жовтня у Гордку на Хмельниччині на паркеті збудованої ексрегіоналом Олександром Герегою «Епіцентр-Арени» відбувся матч за Суперкубок України з волейболу серед жіночих команд. Кам’янський «Прометей» у драматичному п’ятисетовому поєдинку, в якому суперник мав два матч-боли, здобув перший в історії трофей.

    «Прометей» (Кам'янське) – «Хімік» (Південне) – 3:2 (21:25, 27:25, 19:25, 25:21, 17:15)

    Зазначимо, що «Хімік» володів Суперкубком чотири роки поспіль. Нещодавно волейболістки з Одещини перемогли «Прометей» у рамках кваліфікації Ліги чемпіонів, що призвело до зміни тренера кам’янського клубу – замість Андрія Романовича був призначений болгарський фахівець Іван Петков. Саме під його керівництвом команда змогла досягти сьогоднішнього успіху.

    У вирішальному п’ятому сеті волейболістки «Хіміка» вели з різницею в три м’ячі (11:8), потім мали два матч-боли, але так і не спромоглися забити вирішальний м’яч.

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    Волейболістки «Прометея» з першим трофеєм у клубній історії

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    Діана Мелюшкіна - найцінніша гравчиня матчу

    MVP (найціннішою гравчинею) матчу визнано центральну блокуючу кам'янського клубу Діану Мелюшкіну, яка стала найрезультативнішою у матчі. Волейболістка набрала 22 очки, 5 з яких на блоці.

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    волейбол Суперкубок України ВК Хімік Євген Ніколаєв БК «Прометей» (Кам'янське) Діана Мелюшкіна Іван Петков
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