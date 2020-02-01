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    Російський турнір по боям без правил перетворився на епічну бійню (відео)

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    Погром без правил - Російський турнір по боям без правил перетворився на епічну бійню (відео)
    Погром без правил
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    Турнір по боям без правил завершився ефектним погромом з елементами екстремізму

    26 січня 2020 року у столиці держави-окупанта Росії відбувся турнір зі змішаних єдинобрств - ММА.

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    Оскільки кількість шібайголів на ньому виявилась критичною - сталося те, що мало статись - епічний за розмахом махач по схемі “всі на всіх”. Звичайно, без жодних правил - у хід пішли групові атаки, жбурляння пляшками та бойовими стільцями, а завершилось все грабунком (у когось з бійців поцупили телефон), травмами та обіцянками вбивства.

    Охорона спробувала зупинити “бєспрєдєл”, але що вона могла зробити проти кількох десятків натренованих бійців?

    Дивіться, як це було:

    Росіяни, за своєю звичкою, у всьому звинуватили гостей турніру - бійців з Середньої Азії. На сторінці російських організаторів турніру згодом з’явився допис зі своєю версією подій - там гостей російської столиці назвали “екстремістами” та звинуватили у расизмі по видношенню до “корінної нації”…

    Але як там було насправді, та хто почав першим - мабуть, вже не дізнаємось.

    Джерело: Главком СПОРТ

    Росія телефон ММА охорона
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