Російський турнір по боям без правил перетворився на епічну бійню (відео)



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Погром без правил YouTube

Турнір по боям без правил завершився ефектним погромом з елементами екстремізму

26 січня 2020 року у столиці держави-окупанта Росії відбувся турнір зі змішаних єдинобрств - ММА.

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Оскільки кількість шібайголів на ньому виявилась критичною - сталося те, що мало статись - епічний за розмахом махач по схемі “всі на всіх”. Звичайно, без жодних правил - у хід пішли групові атаки, жбурляння пляшками та бойовими стільцями, а завершилось все грабунком (у когось з бійців поцупили телефон), травмами та обіцянками вбивства.

Охорона спробувала зупинити “бєспрєдєл”, але що вона могла зробити проти кількох десятків натренованих бійців?

Дивіться, як це було:

Росіяни, за своєю звичкою, у всьому звинуватили гостей турніру - бійців з Середньої Азії. На сторінці російських організаторів турніру згодом з’явився допис зі своєю версією подій - там гостей російської столиці назвали “екстремістами” та звинуватили у расизмі по видношенню до “корінної нації”…

Але як там було насправді, та хто почав першим - мабуть, вже не дізнаємось.

Джерело: Главком СПОРТ