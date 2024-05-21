Стало відомо, кому Усик подарував рукавички, у яких переміг Тайсона Ф'юрі

Туркі Аль аш-Шейх пообіцяв зберегти історичні подарунки від Усика для своїх онуків і розповісти їм про історію бою Усика з Ф'юрі

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик зробив особливий подарунок Туркі Аль аш-Шейху. Очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг, який став організатором бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, отримав у подарунок від українця боксерські рукавички.

Саме у цих рукавичках Усик переміг Тайсона Ф'юрі і став володарем всіх поясів у дивізіоні.

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«Дякую Олександру Усику за чудові подарунки. Ти заслуговуєш на велику перемогу. Я збережу ці історичні подарунки для моїх онуків, і я розповім їм про історію цього бою», – написав Туркі Аль аш-Шейх.

Рукавички Олександра Усика фото turkialalshik, Іnstagram

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

Після поєдинку Усик не прийшов на пресконференцію. Він потрапив до лікарні з підозрою на перелом щелепи.

Також Тайсон Ф'юрі заявив, що переміг у бою проти Олександра Усика. Відповідну заяву боксер зробив після поєдинку.

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі.

До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.