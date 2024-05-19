«Ласкаво просимо до родини». Усик виклав фото з поясом WBC, яким раніше володів Ф'юрі

Олександр Усик став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі

Український боксер Олександр Усик сфотографувався з поясом WBC, яким раніше володів британець Тайсон Ф'юрі.

«Ласкаво просимо до родини», – написав перший за 25 років абсолютний чемпіон у важкій вазі Олександр Усик.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

Після поєдинку Усик не прийшов на пресконференцію. Він потрапив до лікарні з підозрою на перелом щелепи.

Також Тайсон Ф'юрі заявив, що переміг у бою проти Олександра Усика. Відповідну заяву боксер зробив після поєдинку.

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі.

До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.