Усик зі сльозами на очах пригадав покійного батька після перемоги над Ф'юрі

Усик сказав, що любить свого покійного тата

Олександр Усик на пресконференцію після перемоги над Тайсоном Ф'юрі розчулився при згадці про покійного батька. Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

«Я сумую за батьком. Я казав батьку, ти живеш там, я живу тут, будь ласка, не приходь до мене, я люблю тебе. Для мене важко, коли батько приходить до мене, бо я згадую все своє життя. Він тут, може десь біля вас», – сказав український боксер зі сльозами на очах.

Oleksandr Usyk in tears at his post-fight press conference after beating Tyson Fury as he gets emotional discussing his late father: "I know he's here."



[🎥 @Queensberry] pic.twitter.com/202rCxfVKJ May 19, 2024

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, об'єднавши чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

Після поєдинку український боксер Олександр Усик не прийшов на пресконференцію. Його відразу відвезли до лікарні. Журналіст зазначив, що в Усика можливо переламана щелепа.

Також Тайсон Ф'юрі заявив, що переміг у бою проти Олександра Усика. Відповідну заяву зробив боксер після поєдинку.

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі. Перемога Ф'юрі – 1.83, нічия – 13.0, перемога Усика – 2.10. Дострокова перемога Ф'юрі, – 3.95, перемога Тайсона за очками – 3.05, дострокова перемога Усика – 5.5, перемога Олександра за очками – 3.05.

До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.