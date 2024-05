Усик зі сльозами на очах пригадав покійного батька після перемоги над Ф'юрі

Олександр Усик на пресконференцію після перемоги над Тайсоном Ф'юрі розчулився при згадці про покійного батька. Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

«Я сумую за батьком. Я казав батьку, ти живеш там, я живу тут, будь ласка, не приходь до мене, я люблю тебе. Для мене важко, коли батько приходить до мене, бо я згадую все своє життя. Він тут, може десь біля вас», – сказав український боксер зі сльозами на очах.

Oleksandr Usyk in tears at his post-fight press conference after beating Tyson Fury as he gets emotional discussing his late father: "I know he's here."



