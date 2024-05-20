Роналду дотримався своєї обіцянки та приїхав на бій Усика

Напередодні бою Роналду зустрівся з Усиком та пообіцяв приїхати на поєдинок

Відомий португальський футболіст саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду був присутній на історичному бої, де Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті.

Напередодні бою Роналду зустрівся з Усиком та пообіцяв приїхати на поєдинок. Він приїхав разом зі своїм сином. Португалець дивився бій поруч з британським боксером Ентоні Джошуа та главою генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль еш-Шейхом.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

Після поєдинку колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зворушливо звернувся до свого суперника Олександра Усика.

Також Тайсон Ф'юрі заявив, що переміг у бою проти Олександра Усика. Відповідну заяву боксер зробив після поєдинку.

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі.

До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.