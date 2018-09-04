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    Тренер «Зорі» Юрій Вернидуб потрапив у ДТП у Запоріжжі (фото)

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    Фото inform.zp.ua - Тренер «Зорі» Юрій Вернидуб потрапив у ДТП у Запоріжжі (фото)
    Фото inform.zp.ua

    Аварія виявилися незначною, постраждалих немає

    У Запоріжжі на в'їзді з Правого берега потрапив в аварію головний тренер ФК «Зоря» Юрій Вернидуб.

    Про це повідомляє Inform.zp.ua з посиланням на очевидців події.

    На в'їзді на греблю ДніпроГЕС сталася ДТП. Автомобіль Volkswagen Touareg зіткнувся з мікроавтобусом Renault.

    Як зазначає видання, судячи з усього, аварія незначна, інформації про її причини та постраждалих немає.

    За словами очевидців, за кермом позашляховика перебував головний тренер ФК «Зоря» Юрій Вернидуб.

    На місці виникло невелике ускладнення дорожнього руху.

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    Тренер «Зорі» Юрій Вернидуб потрапив у ДТП у Запоріжжі (фото)
    Тренер «Зорі» Юрій Вернидуб потрапив у ДТП у Запоріжжі (фото)
    Тренер «Зорі» Юрій Вернидуб потрапив у ДТП у Запоріжжі (фото)
    Тренер «Зорі» Юрій Вернидуб потрапив у ДТП у Запоріжжі (фото)
    Фото: ZаБор

    Як стверджує ресурс «ZаБор», водій Volkswagen, яким і був Вернидуб, не виконав вимоги п 12.1; 13.1 ПДР, в результаті чого і сталося зіткнення.

    На водія джипа був складений протокол і вилучено права.

    У результаті ДТП автівки отримали механічні пошкодження, але травмованих немає.

    Запоріжжя ДТП НОВИНИ ФУТБОЛУ водій ПДР автомобіль аварія «Зоря» тренер
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