Тренер «Зорі» Юрій Вернидуб потрапив у ДТП у Запоріжжі (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото inform.zp.ua

Аварія виявилися незначною, постраждалих немає

У Запоріжжі на в'їзді з Правого берега потрапив в аварію головний тренер ФК «Зоря» Юрій Вернидуб.

Про це повідомляє Inform.zp.ua з посиланням на очевидців події.

На в'їзді на греблю ДніпроГЕС сталася ДТП. Автомобіль Volkswagen Touareg зіткнувся з мікроавтобусом Renault.

Як зазначає видання, судячи з усього, аварія незначна, інформації про її причини та постраждалих немає.

За словами очевидців, за кермом позашляховика перебував головний тренер ФК «Зоря» Юрій Вернидуб.

На місці виникло невелике ускладнення дорожнього руху.

Як стверджує ресурс «ZаБор», водій Volkswagen, яким і був Вернидуб, не виконав вимоги п 12.1; 13.1 ПДР, в результаті чого і сталося зіткнення.

На водія джипа був складений протокол і вилучено права.

У результаті ДТП автівки отримали механічні пошкодження, але травмованих немає.