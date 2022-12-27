Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Український паралімпієць повернув зір через 30 років після аварії (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Український паралімпієць повернув зір через 30 років після аварії (фото)
Всі ці роки дзюдоїст із Житомира бачив лише рух та світло
фото з відкритих джерел

30 років тому Сидоренко отримав опіки обох очей і майже нічого не бачив

Українському паралімпійцю Сергію Сидоренку повернули зір після 30 років сліпоти. Всі ці роки дзюдоїст із Житомира бачив лише рух та світло. Але завдяки лікарям з Катовіце 55-річний медаліст літньої Паралімпіади зміг подивитися у вічі дружині та рідним. Про це повідомляє Dziennik Zachodni.

30 років тому Сидоренко отримав опіки обох очей і майже нічого не бачив. Також одразу після аварії він не міг пересуватися самостійно. Але завдяки підтримці та турботі дружини Тамари він витримав цей удар долі і, незважаючи на травми, не кинув займатися спортом.

У 2004 році на Паралімпійських іграх в Афінах Сергій зупинився за крок від п'єдесталу, натомість у Пекіні 2008-го завоював бронзову медаль у змаганнях дзюдоїстів у вазі до 73 кг.

Після повномасштабного вторгнення Росії Сидоренко із сім'єю виїхав до Польщі. У Катовіце йому поставили діагноз в Окружній залізничній лікарні та поставили у чергу на операцію, яка відбулася напередодні Різдва.

Український паралімпієць повернув зір через 30 років після аварії (фото) фото 1

Як повідомляє Śląski Uniwersytet Medyczny, Сергію трансплантували американську штучну рогівку типу Бостон 1. Процедуру виконав видатний офтальмолог, доктор медичних наук Едвард Віленгала. І першого ж дня після операції до Сидоренка повернувся зір.

«Я ніколи не забуду, як він дивився у вічі своїй дружині, не забуду щастя в його здорових очах. Це був особливий момент. Пацієнт тепер зможе нормально функціонувати», – сказав професор Віленгала.

«Я починаю нове життя», – сказав після операції щасливий Сергій.

Український паралімпієць повернув зір через 30 років після аварії (фото) фото 2

Раніше повідомлялось, що хворий на рак Пеле попрощався з родиною.

Читайте також: Білорусь засудила колишню олімпійську плавчиню до 12 років колонії
Теги: Польща спорт дзюдо українці Житомир аварія травма

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тенісні асоціації не дослухались до закликів Світоліної
Світоліна розкритикувала тенісні асоціації через позицію щодо російських спортсменів
21 грудня, 16:45
Війна серйозно вплинула на спорт в Україні
Беленюк розповів, скільки коштів потрібно для відбудови спортивної інфраструктури України
Вчора, 14:27
Мовчання спортсменів, тренерів і функціонерів потурає агресії РФ
Повернення російських спортсменів на міжнародні змагання: Зеленський відреагував
14 грудня, 21:43

Скотч. Спорт

Український паралімпієць повернув зір через 30 років після аварії (фото)
Український паралімпієць повернув зір через 30 років після аварії (фото)
Оприлюднено історію знімка Мессі, який побив рекорд в Instagram (фото)
Оприлюднено історію знімка Мессі, який побив рекорд в Instagram (фото)
«Русня, що з лицем?»: український футболіст відреагував на вибухи в Енгельсі
«Русня, що з лицем?»: український футболіст відреагував на вибухи в Енгельсі
Фанатці, яка оголила груди у фіналі мундіалю, загрожує в'язниця (фото)
Фанатці, яка оголила груди у фіналі мундіалю, загрожує в'язниця (фото)
Найсексуальніша футболістка Європи зробила вибір між Мессі та Роналду (фото)
Найсексуальніша футболістка Європи зробила вибір між Мессі та Роналду (фото)
На Чемпіонаті світу в Катарі розгорівся скандал через кота та збірну Бразилії (відео)
На Чемпіонаті світу в Катарі розгорівся скандал через кота та збірну Бразилії (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
120K
Названо імена українських розвідників, які загинули поблизу кордону з РФ (фото)
25K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу (мапа)
9386
Повторний удар по «Енгельсу». Блогер повідомив про катастрофічні наслідки
8201
Головне за ніч: найгарячіші ділянки фронту та перспективи вступу України до ЄС
7615
27 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
6646
Білорусь засудила колишню олімпійську плавчиню до 12 років колонії

Новини

Уряд може дозволити виїзд за кордон ще одній категорї населення
Сьогодні, 18:39
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
Сьогодні, 18:21
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
Сьогодні, 18:02
Росіянам до Єгипту тепер зась: авіакомпаніям РФ остаточно заборонено польоти
Сьогодні, 17:23
Енергетична тривога: Шмигаль анонсував гарні новини на свята
Сьогодні, 16:52
The New York Times оцінив наслідки атак на авіабазу в Енгельсі
Сьогодні, 16:35

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту