Український паралімпієць повернув зір через 30 років після аварії (фото)

Всі ці роки дзюдоїст із Житомира бачив лише рух та світло

30 років тому Сидоренко отримав опіки обох очей і майже нічого не бачив

Українському паралімпійцю Сергію Сидоренку повернули зір після 30 років сліпоти. Всі ці роки дзюдоїст із Житомира бачив лише рух та світло. Але завдяки лікарям з Катовіце 55-річний медаліст літньої Паралімпіади зміг подивитися у вічі дружині та рідним. Про це повідомляє Dziennik Zachodni.

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30 років тому Сидоренко отримав опіки обох очей і майже нічого не бачив. Також одразу після аварії він не міг пересуватися самостійно. Але завдяки підтримці та турботі дружини Тамари він витримав цей удар долі і, незважаючи на травми, не кинув займатися спортом.

У 2004 році на Паралімпійських іграх в Афінах Сергій зупинився за крок від п'єдесталу, натомість у Пекіні 2008-го завоював бронзову медаль у змаганнях дзюдоїстів у вазі до 73 кг.

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Після повномасштабного вторгнення Росії Сидоренко із сім'єю виїхав до Польщі. У Катовіце йому поставили діагноз в Окружній залізничній лікарні та поставили у чергу на операцію, яка відбулася напередодні Різдва.

Як повідомляє Śląski Uniwersytet Medyczny, Сергію трансплантували американську штучну рогівку типу Бостон 1. Процедуру виконав видатний офтальмолог, доктор медичних наук Едвард Віленгала. І першого ж дня після операції до Сидоренка повернувся зір.

«Я ніколи не забуду, як він дивився у вічі своїй дружині, не забуду щастя в його здорових очах. Це був особливий момент. Пацієнт тепер зможе нормально функціонувати», – сказав професор Віленгала.

«Я починаю нове життя», – сказав після операції щасливий Сергій.

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