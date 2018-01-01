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    Як український американець Пух Джетер милувався красою зимового Києва. Фотогалерея

    Після повернення до збірної Джетер зіграв на виїзді проти Латвії, ставши одним з найкращих в команді – 20 очок, 5 передач
    Натуралізований американський захисник збірної України з баскетболу Юджин Джетер прогулявся Києвом перед матчем кваліфікації чемпіонату світу проти Швеції. Нагадаємо, легіонер повернувся до складу команди після кількарічної перерви. Раніше Джетер виступав за збірну України на ЄвроБаскеті-2013 та чемпіонаті світу 2014 року. [READ_MORE]
    • Сьогодні, 16:15
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    Пух Джетер
    Пух Джетер

    Після повернення до збірної Джетер зіграв на виїзді проти Латвії, ставши одним з найкращих в команді – 20 очок, 5 передач

    Натуралізований американський захисник збірної України з баскетболу Юджин Джетер прогулявся Києвом перед матчем кваліфікації чемпіонату світу проти Швеції.

    Нагадаємо, легіонер повернувся до складу команди після кількарічної перерви. Раніше Джетер виступав за збірну України на ЄвроБаскеті-2013 та чемпіонаті світу 2014 року.

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    Як український американець Пух Джетер милувався красою зимового Києва. Фотогалерея
    Як український американець Пух Джетер милувався красою зимового Києва. Фотогалерея
    Як український американець Пух Джетер милувався красою зимового Києва. Фотогалерея
    Як український американець Пух Джетер милувався красою зимового Києва. Фотогалерея
    Як український американець Пух Джетер милувався красою зимового Києва. Фотогалерея
    Як український американець Пух Джетер милувався красою зимового Києва. Фотогалерея
    Як український американець Пух Джетер милувався красою зимового Києва. Фотогалерея
    Як український американець Пух Джетер милувався красою зимового Києва. Фотогалерея
    Як український американець Пух Джетер милувався красою зимового Києва. Фотогалерея
    Як український американець Пух Джетер милувався красою зимового Києва. Фотогалерея
    Як український американець Пух Джетер милувався красою зимового Києва. Фотогалерея
    Як український американець Пух Джетер милувався красою зимового Києва. Фотогалерея

    Після повернення Джетер зіграв 23 лютого на виїзді проти Латвії, ставши одним з найкращих в команді – 20 очок, 5 передач.

    Нагадаємо, матч Україна – Швеція відбудеться сьогодні, 26 лютого, о 19:00 в столичному Палаці спорту. 

    Джерело:

    Джерело: fbu.ua

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