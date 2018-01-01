Як український американець Пух Джетер милувався красою зимового Києва. Фотогалерея
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Пух Джетер
Після повернення до збірної Джетер зіграв на виїзді проти Латвії, ставши одним з найкращих в команді – 20 очок, 5 передач
Натуралізований американський захисник збірної України з баскетболу Юджин Джетер прогулявся Києвом перед матчем кваліфікації чемпіонату світу проти Швеції.
Нагадаємо, легіонер повернувся до складу команди після кількарічної перерви. Раніше Джетер виступав за збірну України на ЄвроБаскеті-2013 та чемпіонаті світу 2014 року.
Після повернення Джетер зіграв 23 лютого на виїзді проти Латвії, ставши одним з найкращих в команді – 20 очок, 5 передач.
Нагадаємо, матч Україна – Швеція відбудеться сьогодні, 26 лютого, о 19:00 в столичному Палаці спорту.
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Джерело: fbu.ua