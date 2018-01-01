Україна проти Швеції: анонс матчу відбору на Чемпіонат світу-2019

Збірна Швеції у Києві не зможе розраховувати на свого лідера Маркуса Еріксона

У понеділок, 26 лютого, чоловіча національна збірна на паркеті київського Палацу спорту проведе матч 4-го туру кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти команди Швеції. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Після виїзного триумфу у матчі з Латвією підопічні Євгена Мурзіна матимуть можливість оформити другу перемогу в рамках



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Фото: ФБУ

Збірна Швеції у Києві не зможе розраховувати на свого лідера Маркуса Еріксона

У понеділок, 26 лютого, чоловіча національна збірна на паркеті київського Палацу спорту проведе матч 4-го туру кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти команди Швеції.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Після виїзного триумфу у матчі з Латвією підопічні Євгена Мурзіна матимуть можливість оформити другу перемогу в рамках лютневого ігрового вікна.

Зазначимо, що склад нашої національної команди зазнає однієї зміни: замість Олександра Кобця, який дебютував у збірній у поєдинку з Латвією, до заявки потрапив досвідчений Олександр Липовий.

Захисник, нагадаємо, пропускав перший матч через проблеми зі здоров’ям.

Збірна Швеції у Києві не зможе розраховувати на свого лідера Маркуса Еріксона, який став одним з головних героїв у матчі проти Туреччини.

Нагадаємо, шведська команда у тому поєдинку оформила сенсаційну перемогу, вигравши свій перший матч у кваліфікації (59:58).

Тож перед четвертим туром відбору збірна України з двома перемогами і однією поразкою ділить першу сходинку з командою Туреччини і має непогані шанси покращити своє становище у боротьбі за вихід у наступний раунд кваліфікації.

Євген Мурзін готує команду до важкого матчу:

«Швеція хороша і добре організована команда, вона грає у швидкий баскетбол, добре використовує усі свої найкращі якості і як будь-яка скандинавська команда має відмінний показник влучання дальніх кидків. Завдання № 1 справитися із пік-енд-ролом і використати свою перевагу під кошиком максимально».

Матч розпочнеться о 19:00.