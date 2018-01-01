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    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок

    Дівчата регулярно отримують пропозиції про роботу моделями або на телебаченні.
    Біа і Бранка Ферес - бразильські спортсменки-близнючки, які виступають в синхронному плаванні. Вони практично все роблять разом і навіть Instagram-аккаунт завели один на двох. [GALLERY_BLOCK] Сестри дуже популярні у себе в країні: дівчата регулярно отримують пропозиції про роботу моделями або на телебаченні. Популярність сестер-бразилійок
    • Сьогодні, 11:20
    • Розсилка
    Біа і Бранка Ферес
    Біа і Бранка Ферес

    Дівчата регулярно отримують пропозиції про роботу моделями або на телебаченні.

    Біа і Бранка Ферес - бразильські спортсменки-близнючки, які виступають в синхронному плаванні. Вони практично все роблять разом і навіть Instagram-аккаунт завели один на двох.

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    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок
    За що люблять синхронне плавання: яскраві фото бразильських спортсменок-близнючок

    Сестри дуже популярні у себе в країні: дівчата регулярно отримують пропозиції про роботу моделями або на телебаченні.

    Популярність сестер-бразилійок стала рости після того, як вони стали публікувати в соціальних мережах свої спільні фотографії: як разом тренуються в басейні чи займаються в тренажерному залі.

    Біа і Бранка - чемпіонки Бразилії в юнацькому дуеті і дорослому розряді в групі. У 2005 році посіли друге місце на Панамериканських юнацьких іграх в Орландо. У 2007 році стали третіми в групі на Панамериканських іграх в Ріо-де-Жанейро. Не пройшли відбір на участь у літніх Олімпійських ігор 2008. У 2010 році вони покинули національну команду, щоб займаьися модельною і акторською кар'єрою, і повернулися в неї лише в 2014 році. На Олімпіади 2016 року зайняли 6 місце в групових змаганнях.
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