«Динамо» провело перше тренування в Іспанії (відео)
- Сьогодні, 11:11
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Фото: ФК Динамо
До групи гравців, які вирушили безпосередньо з Києва, вже на місці приєдналося троє легіонерів
Київське «Динамо» розпочало підготовку в Іспанії до другої частини сезону-2017/18.
Столичний клуб провів перше тренування в Марбельї, інформує прес-служба «Динамо».
Повідомляється, що на тренування «біло-синіх» також завітав і менеджер по країнах Балканського регіону, Східної та Центральної Європи Огнєн Вукоєвич.
До слова, до групи гравців, які вирушили безпосередньо з Києва, вже на місці приєдналося троє легіонерів – Томаш Кендзьора, Йосіп Піварич та Беньямін Верич, для якого це тренування стало дебютним у футболці «Динамо».