До групи гравців, які вирушили безпосередньо з Києва, вже на місці приєдналося троє легіонерів

Київське «Динамо» розпочало підготовку в Іспанії до другої частини сезону-2017/18. Столичний клуб провів перше тренування в Марбельї, інформує прес-служба «Динамо». Повідомляється, що на тренування «біло-синіх» також завітав і менеджер по країнах Балканського регіону, Східної та Центральної Європи Огнєн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФК Динамо

До групи гравців, які вирушили безпосередньо з Києва, вже на місці приєдналося троє легіонерів

Київське «Динамо» розпочало підготовку в Іспанії до другої частини сезону-2017/18.

Столичний клуб провів перше тренування в Марбельї, інформує прес-служба «Динамо».

Повідомляється, що на тренування «біло-синіх» також завітав і менеджер по країнах Балканського регіону, Східної та Центральної Європи Огнєн Вукоєвич.

До слова, до групи гравців, які вирушили безпосередньо з Києва, вже на місці приєдналося троє легіонерів – Томаш Кендзьора, Йосіп Піварич та Беньямін Верич, для якого це тренування стало дебютним у футболці «Динамо».