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    «Динамо» провело перше тренування в Іспанії (відео)

    До групи гравців, які вирушили безпосередньо з Києва, вже на місці приєдналося троє легіонерів
    Київське «Динамо» розпочало підготовку в Іспанії до другої частини сезону-2017/18. Столичний клуб провів перше тренування в Марбельї, інформує прес-служба «Динамо». Повідомляється, що на тренування «біло-синіх» також завітав і менеджер по країнах Балканського регіону, Східної та Центральної Європи Огнєн
    • Сьогодні, 11:11
    • Розсилка
    Фото: ФК Динамо
    Фото: ФК Динамо

    До групи гравців, які вирушили безпосередньо з Києва, вже на місці приєдналося троє легіонерів

    Київське «Динамо» розпочало підготовку в Іспанії до другої частини сезону-2017/18.

    Столичний клуб провів перше тренування в Марбельї, інформує прес-служба «Динамо».

    Повідомляється, що на тренування «біло-синіх» також завітав і менеджер по країнах Балканського регіону, Східної та Центральної Європи Огнєн Вукоєвич.

    До слова, до групи гравців, які вирушили безпосередньо з Києва, вже на місці приєдналося троє легіонерів – Томаш Кендзьора, Йосіп Піварич та Беньямін Верич, для якого це тренування стало дебютним у футболці «Динамо».

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