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    «Динамо» зробило запит щодо трансферу іспанського форварда «Вісли» Лопеса (відео)

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    Карлос Лопес Уеска - «Динамо» зробило запит щодо трансферу іспанського форварда «Вісли» Лопеса (відео)
    Карлос Лопес Уеска

    Кияни хочуть дізнатися, на яких умовах клуб готовий відпустити 27-річного футболіста

    «Динамо» зробило запит щодо трансферу іспанського нападника краківської «Вісли» Карлоса Лопеса Уески.

    Про це повідомляє Wislaportal.pl.

    Кияни хочуть дізнатися, на яких умовах клуб готовий відпустити 27-річного футболіста.

    Повідомляється, що Лопесом також цікавляться грецький АЕК і клуби з Саудівської Аравії.

    Раніше повідомлялося, що трансферна вартість гравця, контракт якого закінчується через рік, - три мільйони євро.

    Раніше Лопес виступав за іспанські «Онтіньєт», «Фуенлабраду», «Елденсе» і «Вільярреал-2», також грав у Росії за «Петротрест» в ФНЛ.

    У цьому сезоні провів за «Віслу» 36 матчів, забивши 24 голи.

    Раніше повідомлялося, що півзахисник «Палмейраса» Даніло Невес погодив п'ятирічний контракт з київським «Динамо».

    Джерело: ua.tribuna.com

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