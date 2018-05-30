ЗМІ: Півзахисник «Палмейраса» погодив п'ятирічний контракт з київським «Динамо» (відео)

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Даніло Невес

25-річний футболіст грає на позиції центрального півзахисника

Півзахисник «Палмейраса» Даніло Невес все ближче до «Динамо».

За інформацією журналіста видання UOL Алешандре Праетцеля, Невес погодив умови п'ятирічного контракту з київським «Динамо».

Як зазначає джерело кияни заплатять за півзахисника 4,8 мільйона євро.

Очікується, що в найближчі дні Невес проведе прес-конференцію, на якій попрощається з уболівальниками «Палмейраса».

25-річний футболіст грає на позиції центрального півзахисника.

Крім того, Невес може виступити в амплуа опорного півзахисника чи правого захисника.

Раніше повідомлялося, що «Динамо» пропонувало за півзахисника «Палмейраса» три мільйони євро, але бразильський клуб відмовив.

У поточному сезоні бразилець провів три матчі в складі «Палмейраса». а в минулому - 53, в яких забив два голи і зробив чотири асисти.

Джерело: MatchDay