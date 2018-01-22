Донька голкіпера збірної України з футболу записала патріотичний ролик, прочитавши вірш Ліни Костенко (відео)

Дарина П'ятова викликала фурор в соцмережі

11-річна донька воротаря збірної України з футболу та донецького «Шахтаря» Андрія П'ятова Дарина прочитала вірш української поетеси Ліни Костенко і підірвала соцмережі. Відео було опубліковано в Instagram спортсмена. Дарина прочитала вірш «Буває, часом сліпну від краси». Раніше, в минулому році Даша П'ятова брала