Донька голкіпера збірної України з футболу записала патріотичний ролик, прочитавши вірш Ліни Костенко (відео)
- Сьогодні, 20:25
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Дарина П'ятова (праворуч). Фото: Соціальні мережі
Дарина П'ятова викликала фурор в соцмережі
11-річна донька воротаря збірної України з футболу та донецького «Шахтаря» Андрія П'ятова Дарина прочитала вірш української поетеси Ліни Костенко і підірвала соцмережі.
Відео було опубліковано в Instagram спортсмена.
Дарина прочитала вірш «Буває, часом сліпну від краси».
Раніше, в минулому році Даша П'ятова брала участь в телешоу «Розсміши коміка. Діти» і завдяки жартам про... тата виграла 20 тисяч гривень.
Всю суму дівчинка витратила на благодійність.
Джерело: УНІАН