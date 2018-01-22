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    Донька голкіпера збірної України з футболу записала патріотичний ролик, прочитавши вірш Ліни Костенко (відео)

    Дарина П'ятова викликала фурор в соцмережі
    11-річна донька воротаря збірної України з футболу та донецького «Шахтаря» Андрія П'ятова Дарина прочитала вірш української поетеси Ліни Костенко і підірвала соцмережі. Відео було опубліковано в Instagram спортсмена. Дарина прочитала вірш «Буває, часом сліпну від краси». Раніше, в минулому році Даша П'ятова брала
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    Дарина П'ятова (праворуч). Фото: Соціальні мережі
    Дарина П'ятова (праворуч). Фото: Соціальні мережі

    Дарина П'ятова викликала фурор в соцмережі

    11-річна донька воротаря збірної України з футболу та донецького «Шахтаря» Андрія П'ятова Дарина прочитала вірш української поетеси Ліни Костенко і підірвала соцмережі.

    Відео було опубліковано в Instagram спортсмена.

    Дарина прочитала вірш «Буває, часом сліпну від краси».

    Раніше, в минулому році Даша П'ятова брала участь в телешоу «Розсміши коміка. Діти» і завдяки жартам про... тата виграла 20 тисяч гривень.

    Всю суму дівчинка витратила на благодійність.

    Публикация от Андрей Пятов (@piat30)

    Джерело: УНІАН

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