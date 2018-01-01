Дубль українця Яремчука допоміг «Генту» здолати «Локерен» (відео)
- Сьогодні, 08:54
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Роман Яремчук (праворуч). Фото: ФК Гент
Команда Яремчука перемогла з рахунком 3:0
Нападник «Гента» Роман Яремчук зробив дубль в матчі 22-го туру чемпіонату Бельгії проти «Локерена» (3:0).
22-річний форвард вийшов на поле в стартовому складі.
На 44-й хвилині після його удару гравець «Кортрейка» Філіпович направив м'яч у власні ворота.
Гол записали на Яремчука, але в деяких джерелах він значиться як автогол.
Поки що немає інформації, як гол буде записаний в офіційному протоколі матчу.
На 63-й хвилині Яремчук забив ще один гол.
Це третій гол українця в останніх трьох матчах і перший дубль за «Гент».
У поточному сезоні форвард провів 18-й матч у складі «Гента» - він забив п'ять голів і зробив два асисти.
Джерело: ua.tribuna.com