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    Дубль українця Яремчука допоміг «Генту» здолати «Локерен» (відео)

    Команда Яремчука перемогла з рахунком 3:0
    Нападник «Гента» Роман Яремчук зробив дубль в матчі 22-го туру чемпіонату Бельгії проти «Локерена» (3:0). 22-річний форвард вийшов на поле в стартовому складі. На 44-й хвилині після його удару гравець «Кортрейка» Філіпович направив м'яч у власні ворота. Гол записали на Яремчука, але в деяких джерелах він
    • Сьогодні, 08:54
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    Роман Яремчук (праворуч). Фото: ФК Гент
    Роман Яремчук (праворуч). Фото: ФК Гент

    Команда Яремчука перемогла з рахунком 3:0

    Нападник «Гента» Роман Яремчук зробив дубль в матчі 22-го туру чемпіонату Бельгії проти «Локерена» (3:0).

    22-річний форвард вийшов на поле в стартовому складі.

    На 44-й хвилині після його удару гравець «Кортрейка» Філіпович направив м'яч у власні ворота.

    Гол записали на Яремчука, але в деяких джерелах він значиться як автогол.

    Поки що немає інформації, як гол буде записаний в офіційному протоколі матчу.

    На 63-й хвилині Яремчук забив ще один гол.

    Це третій гол українця в останніх трьох матчах і перший дубль за «Гент».

    У поточному сезоні форвард провів 18-й матч у складі «Гента» - він забив п'ять голів і зробив два асисти.

    Джерело: ua.tribuna.com

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