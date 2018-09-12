Екс-тренер «Шахтаря» розсмішив вболівальників, намагаючись зробити ефектний фінт (відео)



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Олександр Спірідон

Головний тренер збірної Молдови під час матчу Ліги націй проти Білорусі хотів ефектно прийняти м'яч, але щось пішло не так

11-го березня відбувся матч Ліги націй Молдова – Білорусь, на якому вболівальники не побачили багато яскравих моментів, що і вилилось у безгольову нічию 0:0.

Нудьгу на трибунах вирішив розбавити головний тренер збірної Молдови Олександр Спірідон.

Ближче до кінця матчу наставник захотів ефектно прийняти м'яч п'ятою - але промахнувся і опинився на газоні в непривабливій позі.

Нагадаємо, Олександр Спірідон працював помічником головного тренера Мірчі Луческу у донецькому «Шахтарі» в період 2004-2016 років.

Джерело: Футбол 24