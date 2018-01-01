Епічне промовідео до матчу баскетбольних збірних України та Швеції

Поєдинок кваліфікації до чемпіонату світу 2019 року відбудеться 26 лютого у Києві

На офіційному YouTube каналі Федерації баскетболу України вийшло промо до матчу кваліфікації на чемпіонат світу 2019 року, в якому наші баскетболісти зустрінуться зі збірною Швеції. [READ_MORE] Нагадаємо, 23 лютого збірна України впевнено перемогла на виїзді Латвію в матчі першого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2019



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Фото: xsport.ua Україна-Швеція

Поєдинок кваліфікації до чемпіонату світу 2019 року відбудеться 26 лютого у Києві

На офіційному YouTube каналі Федерації баскетболу України вийшло промо до матчу кваліфікації на чемпіонат світу 2019 року, в якому наші баскетболісти зустрінуться зі збірною Швеції.

Нагадаємо, 23 лютого збірна України впевнено перемогла на виїзді Латвію в матчі першого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.

Чемпіонат світу-2019

Кваліфікація

Латвія – Україна 68:82 (13:24, 17:16, 22:19, 16:23)