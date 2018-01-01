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    Епічне промовідео до матчу баскетбольних збірних України та Швеції

    Поєдинок кваліфікації до чемпіонату світу 2019 року відбудеться 26 лютого у Києві
    На офіційному YouTube каналі Федерації баскетболу України вийшло промо до матчу кваліфікації на чемпіонат світу 2019 року, в якому наші баскетболісти зустрінуться зі збірною Швеції. [READ_MORE] Нагадаємо, 23 лютого збірна України впевнено перемогла на виїзді Латвію в матчі першого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2019
    • Сьогодні, 13:36
    • Розсилка
    Україна-Швеція
    Фото: xsport.ua
    Україна-Швеція

    Поєдинок кваліфікації до чемпіонату світу 2019 року відбудеться 26 лютого у Києві

    На офіційному YouTube каналі Федерації баскетболу України вийшло промо до матчу кваліфікації на чемпіонат світу 2019 року, в якому наші баскетболісти зустрінуться зі збірною Швеції.

    Нагадаємо, 23 лютого збірна України впевнено перемогла на виїзді Латвію в матчі першого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.

    Чемпіонат світу-2019

    Кваліфікація

    Латвія – Україна 68:82 (13:24, 17:16, 22:19, 16:23)

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