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Матч жіночого чемпіонату Росії з волейболу був перенесений через атаку дронів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Матч жіночого чемпіонату Росії з волейболу був перенесений через атаку дронів
Гра між «Омичкою» і «Динамо» не відбудеться 17 жовтня

Логістичний колапс в Росії вплинув на проведення чемпіонату РФ з волейболу

Волейбольний матч російської жіночої Суперліги між «Омичкою» та краснодарським «Динамо», який мав відбутися 17 жовтня в Омську, перенесено на невизначений термін через логістичні труднощі. Про це повідомляє пресслужба омського клубу, інформує «Главком».

«У зв'язку з логістичними труднощами і неможливістю прибути в Омськ у встановлені терміни з причин, що не залежать від «Динамо» (Краснодар), суддівської бригади та інспектора ВФВ, матч третього туру Суперліги 17 жовтня 2026 серед жіночих команд між «Омичкою» і «Динамо» не відбудеться», – йдеться у заяві.

Як повідомляє пресслужба Всеросійської федерації волейболу (ВФВ), зустріч проведуть у резервні дні. Дата та місце буде визначено пізніше.

Згідно з онлайн-табло аеропорту Омська, затримується приліт п'яти рейсів з Москви та Сургута. Два рейси з Москви скасовано. Причиною логістичного колапсу в Росії є атака дронів.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: дрон росія волейбол

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