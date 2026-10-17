Матч жіночого чемпіонату Росії з волейболу був перенесений через атаку дронів

Гра між «Омичкою» і «Динамо» не відбудеться 17 жовтня

Логістичний колапс в Росії вплинув на проведення чемпіонату РФ з волейболу

Волейбольний матч російської жіночої Суперліги між «Омичкою» та краснодарським «Динамо», який мав відбутися 17 жовтня в Омську, перенесено на невизначений термін через логістичні труднощі. Про це повідомляє пресслужба омського клубу, інформує «Главком».

«У зв'язку з логістичними труднощами і неможливістю прибути в Омськ у встановлені терміни з причин, що не залежать від «Динамо» (Краснодар), суддівської бригади та інспектора ВФВ, матч третього туру Суперліги 17 жовтня 2026 серед жіночих команд між «Омичкою» і «Динамо» не відбудеться», – йдеться у заяві.

Як повідомляє пресслужба Всеросійської федерації волейболу (ВФВ), зустріч проведуть у резервні дні. Дата та місце буде визначено пізніше.

Згідно з онлайн-табло аеропорту Омська, затримується приліт п'яти рейсів з Москви та Сургута. Два рейси з Москви скасовано. Причиною логістичного колапсу в Росії є атака дронів.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.