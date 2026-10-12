Багаторічний одноклубник Шевченка несподівано відновив кар'єру тренера

Фахівець не тренував у великому футболі понад сім років

Колишній півзахисник збірної Нідерландів Кларенс Зеєдорф очолив бразильський «Корінтіанс». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Екслідер італійського «Мілана» вирішив знову взятися за тренерське ремесло. Він працював головним тренером у 2014-2019 роках. У той період нідерландець встиг попрацювати зі збірною Камеруну, «Депортіво» з іспанської Ла-Коруньї, китайським «Шеньчженем» і тим же «Міланом».

Жодними здобутками Зеєдорф-тренер наразі похизуватися не може. Протягом останніх років він працював функціонером у Королівській футбольній спілці Нідерландів та іранському «Естеглялі». Із «Корінтіансом» 50-річний фахівець уклав контракт до кінця 2027 року.

«Мушкетери» будуть другим досвідом Зеєдорфа в Бразилії. На схилі кар'єри футболіста він відіграв два сезони за «Ботафого» з передмістя Ріо-де-Жанейро. Тоді нідерландець завоював титул чемпіона штату.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.