Корупціонера, який пропонував футболістам «Карпат» «здати» матч, затримано (відео)

Підозрюваному тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі

Напередодні львівський футбольний клуб «Карпати» звернувся до громадськості з несподіваною та приголомшливою заявою. Як повідомлялося на офіційному сайті «левів», юніорам команди пропонували «здати» матч із «Шахтарем». Як стало відомо, підозрюваного було затримано на гарячому. Очевидці зняли на



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Підозрюваному тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі

Напередодні львівський футбольний клуб «Карпати» звернувся до громадськості з несподіваною та приголомшливою заявою.

Як повідомлялося на офіційному сайті «левів», юніорам команди пропонували «здати» матч із «Шахтарем».

Як стало відомо, підозрюваного було затримано на гарячому. Очевидці зняли на відео, як усе відбувалося: опис хабара, затримання та супровід до відділка.

Старший слідчий ГУ Нацполіції у Львівській області Іван Березюк повідомив телеканалу ZIK: «Затриманий провини своєї не визнав. Відмовився від будь-яких показань. Вказана стаття передбачає обмеження волі на термін від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий термін».

Ситуацію прокоментував і віце-президент «Карпат» Олег Смалійчук.

«Карпати» не тільки грають у футбол. «Карпати» працюють санітарами лісу. Доволі брудного лісу. Надіюся, що ми разом всі об’єднаємося і закладемо початок кінця корупційної складової в українському футболі. На прикладі тих же Польщі чи Італії ми повинні добитися чесної гри. Тільки цей футбол буде подобатися уболівальникам», - сказав він.