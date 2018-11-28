  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Одразу два епізоди за участі Леня увійшли в топ-10 моментів дня НБА (відео)

    • Розсилка
    Олексій Лень - Одразу два епізоди за участі Леня увійшли в топ-10 моментів дня НБА (відео)
    Олексій Лень
    Фото: nba.com

    Український центровий за 17:38 набрав 9 очок

    Команди НБА зіграли 28 листопада чергові матчі регулярного чемпіонату.

    Як відомо, «Атланта» Олексія Леня перемогла «Маямі» (115:113).

    Одразу два епізоди за участі нашого баскетболіста ввійшли в топ-10 моментів дня:

    Український центровий за 17:38 набрав 9 очок (3/4 двоочокових, 0/1 триочкових, 3/4 штрафних), зробив 7 підбирань (2 в атаці), 1 перехоплення, 1 блок-шот.

    баскетбол НБА Олексій Лень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ