Одразу два епізоди за участі Леня увійшли в топ-10 моментів дня НБА (відео)
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Олексій Лень
Фото: nba.com
Український центровий за 17:38 набрав 9 очок
Команди НБА зіграли 28 листопада чергові матчі регулярного чемпіонату.
Як відомо, «Атланта» Олексія Леня перемогла «Маямі» (115:113).
Одразу два епізоди за участі нашого баскетболіста ввійшли в топ-10 моментів дня:
Український центровий за 17:38 набрав 9 очок (3/4 двоочокових, 0/1 триочкових, 3/4 штрафних), зробив 7 підбирань (2 в атаці), 1 перехоплення, 1 блок-шот.