НБА. Лень допоміг «Атланті» перемогти «Маямі», «Лейкерс» з Михайлюком поступилися «Денверу» (відео)
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«Атланта» Олексія Леня перемогла «Маямі»
Фото: nba.com
Українські баскетболісти провели чергові матчі регулярного чемпіонату
Команди НБА зіграли 28 листопада чергові матчі регулярного чемпіонату.
«Атланта» Олексія Леня перемогла «Маямі» (115:113), а «Лейкерс» Святослава Михайлюка поступився «Денверу» (85:117).
Український центровий «Атланти» Олексій Лень за 17:38 набрав 9 очок (3/4 двоочокових, 0/1 триочкових, 3/4 штрафних), зробив 7 підбирань (2 в атаці), 1 перехоплення, 1 блок-шот.
Український захисник «Лейкерс» Святослав Михайлюк за 12 хв набрав 3 очка (0/1 двоочкових, 1/5 триочкових), 2 підбирання, 1 передачу.