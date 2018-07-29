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    «Олександрія» обіграла «Зорю» та вийшла на перше місце у Прем'єр-лізі (відео)

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    Фото УПЛ - «Олександрія» обіграла «Зорю» та вийшла на перше місце у Прем'єр-лізі (відео)
    Фото УПЛ

    Євген Банада приніс своїй команді три очки

    ФК «Олександрія» захопила лідерство у чемпіонаті Прем’єр-ліги України з футболу сезону-2018/19 після другого туру.

     Команда з Кіровоградщини має шість очок, як і «Динамо», але випереджає киян за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м’ячів.

    У другому турі «Олександрія» вдома вирвала перемогу у луганської «Зорі» – 1:0.

    Вирішальний удар на рахунку Євгена Банади на 85-й хвилині зустрічі.

    На той момент «Зоря» грала у меншості, адже травму отримав Артем Громов, а замін у луганців уже не залишалося.

    1:0 – у напруженому матчі підопічні Шарана беруть три залікові пункти.

    Нагадаємо, Юрій Вернидуб привітав «Олександрію» з перемогою над своїми підопічними.

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