«Олександрія» обіграла «Зорю» та вийшла на перше місце у Прем'єр-лізі (відео)
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Розсилка
Фото УПЛ
Євген Банада приніс своїй команді три очки
ФК «Олександрія» захопила лідерство у чемпіонаті Прем’єр-ліги України з футболу сезону-2018/19 після другого туру.
Команда з Кіровоградщини має шість очок, як і «Динамо», але випереджає киян за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м’ячів.
У другому турі «Олександрія» вдома вирвала перемогу у луганської «Зорі» – 1:0.
Вирішальний удар на рахунку Євгена Банади на 85-й хвилині зустрічі.
На той момент «Зоря» грала у меншості, адже травму отримав Артем Громов, а замін у луганців уже не залишалося.
1:0 – у напруженому матчі підопічні Шарана беруть три залікові пункти.
Нагадаємо, Юрій Вернидуб привітав «Олександрію» з перемогою над своїми підопічними.