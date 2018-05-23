Перспективний український боксер Черкашин розпочав підготовку до чергового бою (відео)
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Федір Черкашин
Федір уже отримав наступного суперника
Перспективний український середньоваговик Федір Черкашин (9-0, 6 КО) продовжує підготовку до свого 10-го бою на профі-рингу.
Відбудеться цей поєдинок 2 червня у Жешуві (Польща).
За даними RingPolska, суперником українця має стати 38-річний джорнімен з Тунісу Аюб Нефзі (26-10-2 , 5 КО).
Нагадаємо, у своєму крайньому бою харків'янин нокаутував 33-річного поляка Даніеля Урбанськи (21-24-3, 5 КО), за плечима якого були бої із Заурбеком Байсангуровим і Геннадієм Головкіним.