Перспективний український надважковаговик Тесленко нокаутував американця Хікмана (відео)
- Сьогодні, 08:30
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Фото: Getty Images
Рефері зупинив бій у восьмому раунді
Перспективний український надважковаговик Олександр Тесленко (12-0, 10 КО) здобув перемогу технічним нокаутом у другому раунді в бою з американцем Кінаном Хікманом (6-3-1, 2 КО).
У другому раунді Хікмен пропустив в короткій комбінації правий в голову і впав.
Американець піднявся, але через секунд 20 після одностороннього побиття рефері зупинив бій у восьмому раунді.
Відео завершення бою можете подивитися нижче:
Джерело: boxingnews.com.ua