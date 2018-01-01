Перспективний український надважковаговик Тесленко нокаутував американця Хікмана (відео)

Рефері зупинив бій у восьмому раунді

Перспективний український надважковаговик Олександр Тесленко (12-0, 10 КО) здобув перемогу технічним нокаутом у другому раунді в бою з американцем Кінаном Хікманом (6-3-1, 2 КО). У другому раунді Хікмен пропустив в короткій комбінації правий в голову і впав. Американець піднявся, але через секунд 20 після одностороннього побиття рефері зупинив