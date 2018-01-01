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    Перспективний український надважковаговик Тесленко нокаутував американця Хікмана (відео)

    Рефері зупинив бій у восьмому раунді
    Перспективний український надважковаговик Олександр Тесленко (12-0, 10 КО) здобув перемогу технічним нокаутом у другому раунді в бою з американцем Кінаном Хікманом (6-3-1, 2 КО). У другому раунді Хікмен пропустив в короткій комбінації правий в голову і впав. Американець піднявся, але через секунд 20 після одностороннього побиття рефері зупинив
    • Сьогодні, 08:30
    • Розсилка
    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    Рефері зупинив бій у восьмому раунді

    Перспективний український надважковаговик Олександр Тесленко (12-0, 10 КО) здобув перемогу технічним нокаутом у другому раунді в бою з американцем Кінаном Хікманом (6-3-1, 2 КО).

    У другому раунді Хікмен пропустив в короткій комбінації правий в голову і впав.

    Американець піднявся, але через секунд 20 після одностороннього побиття рефері зупинив бій у восьмому раунді.

    Відео завершення бою можете подивитися нижче:


    Джерело: boxingnews.com.ua

    Олександр Тесленко бокс
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