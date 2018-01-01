«Шахтар» на зборах в Туреччині програв загребському «Динамо» (відео)

У стартовому складі «гірників» вийшли захисник Додо, Сергій Кривцов, що повернувся до строю

Донецький «Шахтар» продовжує підготовку до другої частини сезону. В останній день турецького збору «Шахтар» провів контрольну зустріч із загребським «Динамо». Підопічні Паулу Фонсеки поступилися з рахунком 0:1. У стартовому складі «гірників» вийшли захисник Додо, Сергій Кривцов, що повернувся до