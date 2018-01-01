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    «Шахтар» на зборах в Туреччині програв загребському «Динамо» (відео)

    У стартовому складі «гірників» вийшли захисник Додо, Сергій Кривцов, що повернувся до строю
    Донецький «Шахтар» продовжує підготовку до другої частини сезону. В останній день турецького збору «Шахтар» провів контрольну зустріч із загребським «Динамо». Підопічні Паулу Фонсеки поступилися з рахунком 0:1. У стартовому складі «гірників» вийшли захисник Додо, Сергій Кривцов, що повернувся до
    • Сьогодні, 14:21
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    Фото: ФК Шахтар
    Фото: ФК Шахтар

    У стартовому складі «гірників» вийшли захисник Додо, Сергій Кривцов, що повернувся до строю

    Донецький «Шахтар» продовжує підготовку до другої частини сезону.

    В останній день турецького збору «Шахтар» провів контрольну зустріч із загребським «Динамо».

    Підопічні Паулу Фонсеки поступилися з рахунком 0:1.

    У стартовому складі «гірників» вийшли захисник Додо, Сергій Кривцов, що повернувся до строю, й Дентіньо, який на лівому фланзі атаки замінив травмованого Бернарда.

    Товариський матч з футболу

    «Шахтар» (Україна) - «Динамо» Загреб (Хорватія) 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 - Ходжич (67)

    «Шахтар»: Пятов (Кудрик, 46), Ісмаїлі (Бутко, 63), Ракицький (Матвієнко, 63), Кривцов (Хочолава, 46), Додо (Петряк, 13; Кривцов, 71), Степаненко (Гречишкін, 63), Фред (Пихальонок, 63), Дентіньо (Коваленко, 46), Тайсон (к) (Дентіньо, 71), Марлос (Зубков, 63), Феррейра (Бланко Лещук, 63)

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