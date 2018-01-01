«Шахтар» на зборах в Туреччині програв загребському «Динамо» (відео)
- Сьогодні, 14:21
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Розсилка
У стартовому складі «гірників» вийшли захисник Додо, Сергій Кривцов, що повернувся до строю
Донецький «Шахтар» продовжує підготовку до другої частини сезону.
В останній день турецького збору «Шахтар» провів контрольну зустріч із загребським «Динамо».
Підопічні Паулу Фонсеки поступилися з рахунком 0:1.
У стартовому складі «гірників» вийшли захисник Додо, Сергій Кривцов, що повернувся до строю, й Дентіньо, який на лівому фланзі атаки замінив травмованого Бернарда.
Товариський матч з футболу
«Шахтар» (Україна) - «Динамо» Загреб (Хорватія) 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Ходжич (67)
«Шахтар»: Пятов (Кудрик, 46), Ісмаїлі (Бутко, 63), Ракицький (Матвієнко, 63), Кривцов (Хочолава, 46), Додо (Петряк, 13; Кривцов, 71), Степаненко (Гречишкін, 63), Фред (Пихальонок, 63), Дентіньо (Коваленко, 46), Тайсон (к) (Дентіньо, 71), Марлос (Зубков, 63), Феррейра (Бланко Лещук, 63)